Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа столицы приняли участие в проведении велосоревнований среди сотрудников автобусного парка.

Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа столицы приняли участие в проведении велосоревнований среди сотрудников автобусного парка.Перед началом конкурса Госавтоинспекторы обратились к участникам и гостям мероприятия с призывом неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Учитывая специфику автотранспортного предприятия, дорожные полицейские напомнили водителям о мерах безопасности при перевозке пассажиров наземным городским транспортом.В рамках общегородского мероприятия «Здравствуй, лето!» водителям также напомнили о повышенной ответственности при осуществлении перевозки групп детей.Водители автобусов одного из транспортных предприятий соревновались за звание знатоков Правил дорожного движения и демонстрировали мастерство фигурного вождения велосипеда на специально оборудованной площадке.Победитель соревнований получил велосипед.