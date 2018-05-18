Модель plus-size Юлия Рыбакова оголилась на красной дорожке
Каннского кинофестиваля. Красотка оконфузилась под прицелом множества камер.
Модель plus-size Юлия Рыбакова оголилась на красной дорожке
Каннского кинофестиваля. Красотка оконфузилась под прицелом множества камер.
Пока пышногрудая Юлия красовалась перед папарацци, на длинный подол ее
платья, который, к слову, сливался с алым ковром, наступил один из гостей
смотра. Барышня не заметила, что мужчина стоит на ее наряде, и сделала
несколько шагов вперед. От натяжения пуговица на юбке не выдержала, расстегнулась
и Рыбакова осталась стоять в трусах.
Виновник несчастья поднял отвалившийся низ платья и
принялся оборачивать в него модель. После несколько попыток ему удалось
прикрыть срамные места красотки.
Незапланированное оголение совсем не смутило Рыбакову, ведь,
как она сама когда-то призналась, она очень любит свое тело и не пытается его
скрыть. "Знаете, что главное в женщине?! Нет-не идеальная внешность, не
90-60-90, главное – это любовь к себе! И об этом вам скажет, к примеру, любой
фотограф или оператор – человек который в секунду считывает эту любовь и
запечатлевает ее в кадре!", – написала она как-то в соцсетях
Отметим, что Рыбакова не только модель. но и владелица медиахолдинга,
в который входит глянцевый журнал, event-агентство и booking-агентство. Юлия
занимается "продажей" зарубежных звезд и организацией мероприятий.
Напомним, что категорию plus size представляют модели ростом
170-180 сантиметров и с размером одежды 48 и больше. На сегодняшний день самой
известной из них является Эшли Грехам.