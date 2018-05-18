Модель plus-size Юлия Рыбакова оголилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Красотка оконфузилась под прицелом множества камер.

Модель plus-size Юлия Рыбакова оголилась на красной дорожкеКаннского кинофестиваля. Красотка оконфузилась под прицелом множества камер.Пока пышногрудая Юлия красовалась перед папарацци, на длинный подол ееплатья, который, к слову, сливался с алым ковром, наступил один из гостейсмотра. Барышня не заметила, что мужчина стоит на ее наряде, и сделаланесколько шагов вперед. От натяжения пуговица на юбке не выдержала, расстегнуласьи Рыбакова осталась стоять в трусах.Виновник несчастья поднял отвалившийся низ платья ипринялся оборачивать в него модель. После несколько попыток ему удалосьприкрыть срамные места красотки.Незапланированное оголение совсем не смутило Рыбакову, ведь,как она сама когда-то призналась, она очень любит свое тело и не пытается егоскрыть. "Знаете, что главное в женщине?! Нет-не идеальная внешность, не90-60-90, главное – это любовь к себе! И об этом вам скажет, к примеру, любойфотограф или оператор – человек который в секунду считывает эту любовь изапечатлевает ее в кадре!", – написала она как-то в соцсетяхОтметим, что Рыбакова не только модель. но и владелица медиахолдинга,в который входит глянцевый журнал, event-агентство и booking-агентство. Юлиязанимается "продажей" зарубежных звезд и организацией мероприятий.Напомним, что категорию plus size представляют модели ростом170-180 сантиметров и с размером одежды 48 и больше. На сегодняшний день самойизвестной из них является Эшли Грехам.