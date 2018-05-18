Вероломство наяву и во сне вызывает ощущение одиночества и неуверенности в себе. Что бы ни предвещали сонники, собственное или чужое предательство – это повод задуматься о моральных ценностях и дальнейших жизненных планах.

Вероломство наяву и во сне вызывает ощущение одиночества и неуверенности в себе. Что бы ни предвещали сонники, собственное или чужое предательство – это повод задуматься о моральных ценностях и дальнейших жизненных планах.Приснившееся предательство близкого или любимого вовсе не означает в реальности. Это лишь предупреждение о возможных в важном для вас деле.Если женатый увидел себя в объятиях , то наяву его поведение вызывает у окружающих. Наблюдать, как изменяет вторая половинка– знак того, что доверием сновидца злоупотребляют.Собственное предательство по отношению к близкому человеку говорит о непростых отношениях с ним в реальной жизни. Стоит помнить, что далеко не всякая идет во благо.Видеть во сне, что лучшая поступила с вами нечестно, предостерегает о риске стать жертвой мошенников. Некоторые сонники объясняют предательство приятельницы подсознательным открыться человеку. При все ваши сомнения по поводу верности подруги напрасны, поскольку рядом находится верный товарищ.Самому совершить предательство по отношению к другу или подруге – значит подсознательно приятелю в его успехах. Однако некоторые толкователи считают, что подобный сон является благоприятным знаком и свидетельствует о том, что наяву сновидец будет окружен поддержкой и вниманием.