Вероломство наяву и во сне вызывает ощущение одиночества и неуверенности в себе. Что бы ни предвещали сонники, собственное или чужое предательство – это повод задуматься о моральных ценностях и дальнейших жизненных планах.
Вероломство наяву и во сне вызывает ощущение одиночества и неуверенности в себе. Что бы ни предвещали сонники, собственное или чужое предательство – это повод задуматься о моральных ценностях и дальнейших жизненных планах.
Приснившееся предательство близкого или любимого вовсе не означает в реальности. Это лишь предупреждение о возможных в важном для вас деле.
Если женатый увидел себя в объятиях , то наяву его поведение вызывает у окружающих. Наблюдать, как изменяет вторая половинка
– знак того, что доверием сновидца злоупотребляют.
Собственное предательство по отношению к близкому человеку говорит о непростых отношениях с ним в реальной жизни. Стоит помнить, что далеко не всякая идет во благо.
Видеть во сне, что лучшая поступила с вами нечестно, предостерегает о риске стать жертвой мошенников. Некоторые сонники объясняют предательство приятельницы подсознательным открыться человеку. При все ваши сомнения по поводу верности подруги напрасны, поскольку рядом находится верный товарищ.
Самому совершить предательство по отношению к другу или подруге – значит подсознательно приятелю в его успехах. Однако некоторые толкователи считают, что подобный сон является благоприятным знаком и свидетельствует о том, что наяву сновидец будет окружен поддержкой и вниманием.