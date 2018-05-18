Олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике Алина Кабаева в
откровенном интервью рассказала, какой совет дала фигуристке. Спортсменка
созвонилась с юной тезкой после ЧМ-2018.
Олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике Алина Кабаева в
откровенном интервью рассказала, какой совет дала фигуристке. Спортсменка
созвонилась с юной тезкой после ЧМ-2018.
Кабаева призналась, что общалась с Алиной Загитовой после неудачного
выступления фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию. По словам
гимнастки, когда 15-летняя девушка стала олимпийской чемпионкой, она очень
болела за нее.
А после провала на ЧМ, старшая коллега дала Загитовой
ценный совет. "После неудачного выступления Алины на чемпионате мира я
созванивалась с ней и сказала: "Ни в коем случае не расслабляйся, не
расстраивайся. Это твой такой путь и если сдашься, то будешь просто олимпийской
чемпионкой, а так ты можешь стать личностью", – сказала Кабаева в интервью телеканалу "Звезда".
Также Алина поведала, что лишь недавно узнала, что Загитову назвали в ее
честь. "Конечно, мне очень приятно", – прокомментировала знаменитость.
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