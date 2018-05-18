Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала, какой совет дала фигуристке. Спортсменка созвонилась с юной тезкой после ЧМ-2018.

Олимпийская чемпионкапо художественной гимнастике Алина Кабаева воткровенном интервью рассказала, какой совет дала фигуристке. Спортсменкасозвонилась с юной тезкой после ЧМ-2018.Кабаева призналась, что общалась с Алиной Загитовой после неудачноговыступления фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию. По словамгимнастки, когда 15-летняя девушка стала олимпийской чемпионкой, она оченьболела за нее.А после провала на ЧМ, старшая коллега дала Загитовойценный совет. "После неудачного выступления Алины на чемпионате мира ясозванивалась с ней и сказала: "Ни в коем случае не расслабляйся, нерасстраивайся. Это твой такой путь, и если сдашься, то будешь просто олимпийскойчемпионкой, а так ты можешь стать личностью", – сказала Кабаева в интервью телеканалу "Звезда".По словам гимнастки, она недавно узнала, что Загитову назвали в еечесть. "Конечно, мне очень приятно", – прокомментировала знаменитость.Напомним,в одном из интервью Алина Загитова призналась, что Кабаева – ее кумир. "Яродилась, и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику,выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать –Алина", – заявила она. "Хотелось бы познакомиться с Алиной. Онамногое сделала для России. Я пересматривала фильмы про нее, еевыступления", – признавалась фигуристка.