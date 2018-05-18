Мужчина похитил два велосипеда и алюминиевые фляги с целью дальнейшего личного пользования.

В начале мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение от 76-летнего жителя города Кольчугино по факту кражи. Пенсионер пояснил, что из его хозяйственной постройки пропало два велосипеда и алюминиевые фляги. Материальный ущерб владелец оценил в 10 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Кольчугино. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.Задержанный пояснил, что кражу имущества совершил с целью дальнейшего личного пользования.В настоящее время в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято в полном объеме и возвращено 76-летнему потерпевшему.