Жена актера дала интервью Dni.Ru. Она довольна результатами лечения.

Жена актера дала интервью Dni.Ru. Она довольна результатами лечения.Актер Николай Караченцов вернулся в Москву из Израиля после курса лучевой терапии. Корреспондент Dni.Ru связался с женой артиста Людмилой Поргиной, чтобы узнать подробности. "Мы всю ночь летели, Коля утомился, сейчас спит, – рассказала Людмила Андреевна. – Провели в Израиле полтора месяц, и результат очень хороший – опухоль заметно уменьшилась. Коля держится очень хорошо, твердит, что непременно будет жить. В ближайшее время собираемся к врачу – ему надо посмотреть на Колю после Израиля. Вообще, онкологи говорят нам, что эффект от лечения будет замечен через полтора месяца".Если анализы покажут, что раковая опухоль не развивается и метостазов нет, то Поргина вместе с Карачецовым отправится отдохнуть в какое-то красивое место. По ее словам, особенно актеру нравится Турция, где есть и горы, и море.Сын актера Андрей тоже прокомментировал возвращение Караченцова с Земли обетованной "Они долетели, все нормально. Сейчас папу сразу везут в больницу, чтобы провести обследование после Израиля ... Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии", – цитирует сына артиста Андрея .Как писали ранее Dni.Ru, в 2017 году у артиста обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние Николая Петровича, однако чтобы полностью справиться с болезнью, актер отправился в Израиль. Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы отмед учреждения.