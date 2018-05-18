Со знаменитым исполнителем Григорем Лепсом случилось ЧП. В результате он сильно посрадал.

Со знаменитым исполнителем Григорем Лепсом случилось ЧП. В результате он сильно посрадал.Стало известно, что музыкант попал в медучреждение. Покаостается непонятным, что именно произошло.Лепс получил серьезные травмы. По информации Telegram-канала112, исполнитель упал, сломал несколько ребер. Обстоятельства случившегосявыясняются.Пресс-секретарь эстрадногоисполнителя подтвердила, что Григорий Лепс находится в больнице, но она неназвала диагноз. "Да это правда, но я пока недаю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется", - цитируетпредставителя певца Наталью Мостакову РЕН ТВ.Отметим, что некоторые пользователи соцсетей послепубликации фото музыканта с коллегой Катей Лень затравили певца комментариями оего алкоголизме. Многие заметили, что Лепс осунулся, постарел и имеет "болезненныйвид".Напомним,что в июле 2017 года жена Лепса Анна рассказала, что певец борется с зависимостьюот спиртного. Он уже давно страдает от этого заболевания. Ранее об этом говорили сам исполнитель. Он заявил, что не умеет пить мало.Григорий Лепс – известный советский и российский певец.Обладатель премий "World Music Awards", "Песня года","Золотой граммофон", Лауреат премии "Шансон года" идругие.