Со знаменитым исполнителем Григорем Лепсом случилось ЧП. В результате он сильно посрадал.
Со знаменитым исполнителем Григорем Лепсом случилось ЧП. В результате он сильно посрадал.
Стало известно, что музыкант попал в медучреждение. Пока
остается непонятным, что именно произошло.
Лепс получил серьезные травмы. По информации Telegram-канала
112, исполнитель упал, сломал несколько ребер. Обстоятельства случившегося
выясняются.
Пресс-секретарь эстрадного
исполнителя подтвердила, что Григорий Лепс находится в больнице, но она не
назвала диагноз. "Да это правда, но я пока не
даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется", - цитирует
представителя певца Наталью Мостакову РЕН ТВ.
Отметим, что некоторые пользователи соцсетей после
публикации фото музыканта с коллегой Катей Лень затравили певца комментариями о
его алкоголизме. Многие заметили, что Лепс осунулся, постарел и имеет "болезненный
вид".
Напомним,
что в июле 2017 года жена Лепса Анна рассказала, что певец борется с зависимостью
от спиртного. Он уже давно страдает от этого заболевания. Ранее об этом говорил
и сам исполнитель. Он заявил, что не умеет пить мало.
Григорий Лепс – известный советский и российский певец.
Обладатель премий "World Music Awards", "Песня года",
"Золотой граммофон", Лауреат премии "Шансон года" и
другие.