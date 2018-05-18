Крымский мост по сей день не дает покоя многим жителям Незалежной. Так называемые Интернет-тролли продолжают публиковать в социальных сетях провокационные и абсурдные по своему содержанию посты, связанные со строительством объекта.

Крымский мост по сей день не дает покоя многим жителям Незалежной. Так называемые Интернет-тролли продолжают публиковать в социальных сетях провокационные и абсурдные по своему содержанию посты, связанные со строительством объекта.В этот раз на Украине заявили, что при строительстве Крымского моста использовали рабский труд детей. Это якобы привело к низкому качеству работы и трещинам. Данную теорию изложил в соцсети Twitter пользователь под псевдонимом "Европейский выбор" и с украинским флагом на аватаре.Аноним опубликовал фотографию неустановленного авторства, на которой ученики начальных классов стоят на некой стройке в рабочей одежде. "Маленькие ручки этих детишек использовали при сортировке мелких винтиков, гаечек и прочего при строительстве моста в оккупированный Крым", – такой подписью сопроводил снимок тролль.Однако завсегдатаям Интернета не составило труда установить, что фотография попала на просторы Сети еще десять лет назад. Предположительно на ней запечатлена школьная экскурсия на стройку.Ранее украинцы разглядели "трещины" в Крымском мосту. Местные СМИ со ссылкой на сомнительные публикации в соцсетях сообщили, что 256-я опора сооружения повреждена сразу в двух местах.Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин официально открыл движение на Крымском мостуза рулем "КамАЗа". На следующий день по сооружению проехали первые автомобилисты.