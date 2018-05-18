Кейт Миддлтон и Меган Маркл окончательно разругались. Как
сообщают осведомленные источники при дворе Ее Величества, поводом для конфликта
стали списки приглашенных на свадьбу Меган с принцем Гарри.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл окончательно разругались. Как
сообщают осведомленные источники при дворе Ее Величества, поводом для конфликта
стали списки приглашенных на свадьбу Меган с принцем Гарри.
О том, что отношения между будущими родственницами, мягко
говоря, не идеальны, было известно давно. Однако открытых конфликтов Кейт и
Меган избегали. Однако чем ближе день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, тем
острее споры о том, кто достоин посетить столь знаменательное мероприятие.
По данным британских таблоидов – которые, в свою очередь,
ссылаются на инсайдерскую информацию – любимый внук Елизаветы II не позвал на
венчание некоторых своих близких родственников.
Не сможет присутствовать на королевском торжестве и отец
Меган, Томас Маркл. Меган надеется, что журналисты оставят его в покое – по ее
словам, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Как сообщалось, недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал. А к алтарю Меган поведет Его Королевское Величество принц Уэльский.
Однако главной причиной раздора в королевском семействе стал
отказ Меган отправлять приглашение Пиппе Миддлтон, родной сестре герцогини
Кембриджской. По данным издания Radaronline.com, дамы серьезно разругались.
То же издание сообщает и еще об одном интересном факте:
бывший муж Меган, Тревор Энгельсон, прилагает огромные усилия, чтобы
отгородиться от шумихи, связанной с предстоящей свадьбой. Владелец небольшого
издательства полностью сосредоточился на работе. Об этом можно судить по его
постам в соцсетях, где он ни словом не упоминает о своей бывшей любви.