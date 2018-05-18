Кейт Миддлтон и Меган Маркл окончательно разругались. Как сообщают осведомленные источники при дворе Ее Величества, поводом для конфликта стали списки приглашенных на свадьбу Меган с принцем Гарри.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл окончательно разругались. Каксообщают осведомленные источники при дворе Ее Величества, поводом для конфликтастали списки приглашенных на свадьбу Меган с принцем Гарри.О том, что отношения между будущими родственницами, мягкоговоря, не идеальны, было известно давно. Однако открытых конфликтов Кейт иМеган избегали. Однако чем ближе день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, темострее споры о том, кто достоин посетить столь знаменательное мероприятие.По данным британских таблоидов – которые, в свою очередь,ссылаются на инсайдерскую информацию – любимый внук Елизаветы II не позвал навенчание некоторых своих близких родственников.Не сможет присутствовать на королевском торжестве и отецМеган, Томас Маркл. Меган надеется, что журналисты оставят его в покое – по еесловам, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Как сообщалось, недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал. А к алтарю Меган поведет Его Королевское Величество принц Уэльский.Однако главной причиной раздора в королевском семействе сталотказ Меган отправлять приглашение Пиппе Миддлтон, родной сестре герцогиниКембриджской. По данным издания Radaronline.com, дамы серьезно разругались.То же издание сообщает и еще об одном интересном факте:бывший муж Меган, Тревор Энгельсон, прилагает огромные усилия, чтобыотгородиться от шумихи, связанной с предстоящей свадьбой. Владелец небольшогоиздательства полностью сосредоточился на работе. Об этом можно судить по егопостам в соцсетях, где он ни словом не упоминает о своей бывшей любви.