Вопрос антироссийских санкций не будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, заявила на пресс-конференции глава немецкого правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера.

Вопрос антироссийских санкций не будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, заявила на пресс-конференции глава немецкого правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера.Конечно, я поговорю с ним об иранском соглашении, <...> мы поговорим о Сирии. Как всегда, мы также поговорим о проблеме Украины. Это очевидно, но вопросы санкций зависят от выполнения минских соглашений и ни от чего другого, — сказала она.Меркель прочеркнула, что ее визит никоим образом не связан с новыми антироссийскими санкциями, введенными США 6 апреля против ряда российских граждан и компаний. Это совершенно не зависит от проблем, которые мы имеем сейчас в ситуации с Соединенными Штатами, — добавила она.В свою очередь, ТАСС сообщает, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что Путин не намерен поднимать вопрос санкций на встрече в Сочи.Путин и Меркель 18 мая встретятся в Сочи впервые после переизбрания российского президента по итогам мартовских выборов. ТАСС со ссылкой на и.о. помощника президента России Юрий Ушакова подтвердил, что на встрече будут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, и украинский кризис.