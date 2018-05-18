Угрозы США в адрес Германии и настойчивые требования Вашингтона прекратить поддержку проекта газопровода Северный поток - 2 не возымели на Берлин никакого воздействия. Правительство ФРГ по-прежнему полно решимости построить трубопровод даже под угрозой экономических санкций со стороны своего заокеанского союзника.

Угрозы США в адрес Германии и настойчивые требованияВашингтона прекратить поддержку проекта газопровода "Северный поток -2" не возымели на Берлин никакого воздействия. Правительство ФРГпо-прежнему полно решимости построить трубопровод даже под угрозойэкономических санкций со стороны своего заокеанского союзника.В кабинете министров Ангелы Меркель на выпады США ответилипросто: мы знаем, что вы ищете рынки сбыта для своего газа, но все-такидоставка по трубопроводу из России обойдется гораздо дешевле. Что поделаешь,экономическая целесообразность порой является аргументом посильнее, чемполитические обязательства. Тем более что президент США Дональд Трамп запоследнее время на фоне одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираномвсерьез испортил отношения даже с ближайшими европейскими союзниками, в томчисле Берлином.По словам министра экономики и энергетики ФРГ ПетераАльтмайера, немецкое правительство хочет позаботиться о том, чтобы голубоетопливо поставлялось в Германию как можно более простым и быстрым маршрутом. Ив этом плане строящийся "Северный поток – 2" вне конкуренции.Поставки танкерами сжиженного газа из Соединенных Штатовчерез Атлантику будут значительно дороже. Посему, заявил глава германскоговедомства, раз уж США ставят во главу угла собственные интересы, то пусть будутготовы к тому, что ФРГ будет поступать аналогичным образом.Еще один вариант – украинский газотранспортный маршрут. Покаеще рабочий. Однако с окончанием строительства "второго потока"одряхлевшая ГТС Незалежной станет абсолютно не нужной. К тому же и Москва, иБерлин уже порядком подустали от интриг Киева, который стремится конвертироватьсвой статус страны-транзитера в определенную политическую выгоду."Северный поток – 2" – настоящий кошмар Украины,против которого президент страны Петр Порошенко без устали агитирует навсевозможных международных площадках. Его можно понять: в случае запускапроекта Незалежная потеряет свои доходы от транзита газа, что, по оценкамэкспертов, будет стоить Киеву около 3% ВВП. Для экономики страны, и без того переживающейтяжелый кризис, это будет колоссальным ударом. И не факт, что Незалежная сможетот него оправиться.А проблемы в экономике, как известно, очень быстро могутпривести к социальным волнениям и политической нестабильности. Для американцев,использующих Украину в качестве тарана против России, подобное развитие событийкрайне нежелательно.В интересах Вашингтона поддерживать минимальную работоспособностьполуживого украинского государства и извлекать из этого политические выгоды вконтексте противостояния с Москвой. "Северный поток – 2" может легкоразрушить эту схему, которой американцы пользуются уже на протяжении четырехлет.По плану газопровод должен быть введен в эксплуатацию уже вследующем году. Пока все идет своим чередом. Недавно его строительство началосьна территории Германии. Работы стартовали в городе Лубмин, который расположен вфедеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.Таким образом, у Трампа остается все меньше времени на срывпроекта. Очевидно, что Германия и Россия крайне заинтересованы в егореализации. А это значит, что Вашингтону придется поискать более убедительныемеры воздействия на строптивый Берлин. Размахивание санкционной дубинкой, которойСоединенные Штаты начали запугивать Меркель, кажется, не привело к желаемому эффекту.