Присутствие настоящего мужчины творит с женщинами чудеса.
Так пользователи сети комментируют видео, запечатлевшее момент встречи Ангелы
Меркель и Владимира Путина в Сочи.
Присутствие настоящего мужчины творит с женщинами чудеса.
Так пользователи сети комментируют видео, запечатлевшее момент встречи Ангелы
Меркель и Владимира Путина в Сочи.
Президент России был, как всегда, галантен: он встречал фрау
канцлерин у входа в сочинскую резиденцию с шикарным букетом, выдержанным в
пастельных тонах. Как утверждают разбирающиеся в цветах эксперты, это были кремовые
розы и фрезии.
Канцлера Германии приветствовал и Дмитрий Медведев – он как
раз выходил после встречи с российским президентом, посвященной формированию
нового состава кабмина. Ангела Меркель от такого приема растаяла и сразу
заговорила по-русски.
Немецкая гостья пожала Медведеву руку и поздравила его с
назначением на пост премьер-министра. Разговор продолжился на русском языке.
Российский премьер рассказал канцлеру ФРГ, что правительство России
"дееспособно и может работать". " Так что мы ждем контактов",
– Заключил Медведев.
"Счастливого пути", – попрощалась с Медведевым
Ангела Меркель, после чего вместе с Владимиром Путиным направилась в резиденцию
для переговоров.
Сцена встречи российского лидера и канцлера Германии
впечатлила зрителей. "Ангела от такой встречи цветет и пахнет",
написала в Twitter
пользователь Лариса Швыдун.
"Прямо на женщину похожа становится рядом с
настоящим мужчиной. Наш, как всегда, галантен", – соглашается другая
подписчица, Анастасия Дереза.