Ужесточение санкций США спровоцирует рецессию в экономике России — в 2018 году ВВП страны сократится на 0,5 процента. Такой прогноз представил американский банк Morgan Stanley.

По мнению американских специалистов, негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, уверены аналитики.Учитывая более высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный медвежий сценарий с сокращением [ВВП] на 0,5% [в годовом выражении] в случае внесения некоторых российских системообразующих ​госкомпаний в список SDN (санкционный список. — РБК), — говорится в обзоре. Аналитики не уточнили, о каких конкретно компаниях может идти речь.Самое сильное отрицательное воздействие на российскую экономику от новых санкций и даже рецессия в диапазоне от -0,2 до -0,5% возможны при санкциях по иранскому сценарию — закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т.д., — сказал РБК экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Эффект от возможного расширения санкций может быть любым, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: Важно, о каких компаниях идет речь, о каком количестве, каков будет сценарий санкций: такие как против Русала или такие как были до этого в отношении банков и госкомпаний. Санкции против нефтегазового сектора сложнее предположить, поскольку это повлечет большое воздействие на глобальные рынки. Однако можно ожидать значимого эффекта при санкциях в отношении металлургических компаний, предприятий секторов транспорта и удобрений, добавляет Полевой.Рецессию мы пока исключаем. Мы думаем, что дополнительные санкции будут ограничивать потенциальный рост российской экономики, опуская его ниже 1% и закрепляя отставание от глобальной экономики, — подчеркивает экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. Худший прогноз на будущее — ограничение потенциальных темпов роста за счет неопределенности и низких стимулов к частным инвестициям, добавляет аналитик. Возможные санкции уже сейчас сдерживают иностранные компании от инвестиций в Россию, добавляет Миклашевский. В этих условиях помочь экономике может реализация мегапроектов.