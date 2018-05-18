Молодые архитекторы, которые представили свои проекты на масштабной выставке АРХ Москва, будут привлечены к комплексному проектированию территорий. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Молодые архитекторы, которые представили свои проекты намасштабной выставке "АРХ Москва", будут привлечены к комплексномупроектированию территорий. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса МаратХуснуллин."Помимо основной экспозиции выставки, здесь представленыработы молодых и будущих специалистов – более 50 индивидуальных и коллективныхстуденческих проектов", – отметил он. По словам Хуснуллина, посетители"АРХ Москвы", помимо прочего, смогут увидеть проекты победителейфестиваля "Перспектива".Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что городскиевласти поддерживают молодых специалистов, для них проводятся стажировки вкрупных столичных компаниях. "Авторов лучших работ мы постараемся привлечьк сотрудничеству с нашими институтами, которые занимаются комплекснымпроектированием территорий", – сказал он.Хуснуллин добавил, что проведение архитектурных конкурсовдает возможность молодым проектировщикам получить отличную путевку впрофессиональную карьеру. По его словам, за последние годы на архитектурномнебосклоне появилось множество новых имен.Напомним, масштабную, уже 23-ю по счету выставку "АРХМосква" открыл 16 мая мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, городразвивает общественные пространства, но при этом сохраняет памятникиархитектуры."Новые диалоги, веяния, сопряженные с большимипроблемами, взаимодействие с инвесторами, жителями – градостроительная политикауже дает свои плоды, Москва с каждым годом становится интереснее", –заявил градоначальник.Площадка будет работать в Центральном доме художника (ЦДХ)на Крымском Валу до воскресенья, 20 мая. В ее рамках проходит множество деловыхи образовательных мероприятий, в которых участвуют как российские, так ииностранные спикеры – архитекторы, проектировщики, представители власти ибизнеса.Глава столичного стройкомплекса подчеркнул важность ежегодногопроведения "АРХ Москвы". Хуснуллин отметил, что площадка сталазнаковым городским событием, где профессионалы отрасли могут обсудить повесткудня.Для молодых проектировщиков и тех, кто еще изучает азыархитектуры в вузах, в рамках "АРХ Москвы" пройдет пять конкурсов. Наплощадке будет подведен итог международного студенческого воркшопаInternational Building Challenge. В последние дни работы выставки пройдутмастер-классы детских архитектурных школ и студий.