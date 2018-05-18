Молодые архитекторы, которые представили свои проекты на
масштабной выставке АРХ Москва, будут привлечены к комплексному
проектированию территорий. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
Молодые архитекторы, которые представили свои проекты на
масштабной выставке "АРХ Москва", будут привлечены к комплексному
проектированию территорий. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
"Помимо основной экспозиции выставки, здесь представлены
работы молодых и будущих специалистов – более 50 индивидуальных и коллективных
студенческих проектов", – отметил он. По словам Хуснуллина, посетители
"АРХ Москвы", помимо прочего, смогут увидеть проекты победителей
фестиваля "Перспектива".
Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что городские
власти поддерживают молодых специалистов, для них проводятся стажировки в
крупных столичных компаниях. "Авторов лучших работ мы постараемся привлечь
к сотрудничеству с нашими институтами, которые занимаются комплексным
проектированием территорий", – сказал он.
Хуснуллин добавил, что проведение архитектурных конкурсов
дает возможность молодым проектировщикам получить отличную путевку в
профессиональную карьеру. По его словам, за последние годы на архитектурном
небосклоне появилось множество новых имен.
Напомним, масштабную, уже 23-ю по счету выставку "АРХ
Москва" открыл 16 мая мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город
развивает общественные пространства, но при этом сохраняет памятники
архитектуры.
"Новые диалоги, веяния, сопряженные с большими
проблемами, взаимодействие с инвесторами, жителями – градостроительная политика
уже дает свои плоды, Москва с каждым годом становится интереснее", –
заявил градоначальник.
Площадка будет работать в Центральном доме художника (ЦДХ)
на Крымском Валу до воскресенья, 20 мая. В ее рамках проходит множество деловых
и образовательных мероприятий, в которых участвуют как российские, так и
иностранные спикеры – архитекторы, проектировщики, представители власти и
бизнеса.
Глава столичного стройкомплекса подчеркнул важность ежегодного
проведения "АРХ Москвы". Хуснуллин отметил, что площадка стала
знаковым городским событием, где профессионалы отрасли могут обсудить повестку
дня.
Для молодых проектировщиков и тех, кто еще изучает азы
архитектуры в вузах, в рамках "АРХ Москвы" пройдет пять конкурсов. На
площадке будет подведен итог международного студенческого воркшопа
International Building Challenge. В последние дни работы выставки пройдут
мастер-классы детских архитектурных школ и студий.