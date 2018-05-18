23 и 25 мая проект Neva Fashion Week представит St.Petersburg Fashion Day и Moscow Fashion Day. Показы пройдут сразу в двух крупных городах России.

23 и 25 мая проект NevaFashion Week представит St.Petersburg Fashion Day и MoscowFashion Day. Показы пройдут сразу в двух крупных городах России.23 мая показы пройдут вСанкт-Петербурге, а уже 25 мая организаторы Neva Fashion Week представят совершенно новый проект MOSCOW FASHION DAY, который претендует на главное изначимое общественное событие для Москвы, которое формирует облик города, какевропейскую столицу. Организаторы подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербургаи Москвы насыщенную программу в виде модных шоу-показов от успешных российскихи зарубежных дизайнеров, а также создали уникальный фешн-проект, где можноналадить профессиональные связи и увидеть самые последние модные тенденции. Такжев рамках MFDпройдет закрытый кинопоказ талантливых режиссеров. А также будут представленыкартины художника Насти Миро по авторскому проекту "Шум" с участием звезд.Запуск проекта стартовал на одной изсамых престижных площадок города в рамках St.PetersburgFashionDay. Мероприятиепрошло 28 апреля во Дворце "Сюзора". Свои коллекции продемонстрировали: Michal Negrin(Израиль), Renate Nathalie (Норвегия), Yanakiss, Anastasiya Kuchugova (Москва), Dress by Olya Gerasimenko, Karina Khimchinskaya (Москва),L'Avenir.Второй сезон состоялся 29 сентября ипредставил KidsAutumnShow.Акцент был сделан на детские коллекции от ведущих российских дизайнеров. Наподиуме было продемонстрировано 14 дизайнеров.В третьем сезоне организаторы осталисьнеизменны в своем выборе в плане площадки и считают, что сейчас современнопроводить показы во дворцах и особняках, поэтому показы состоятся на совершенноновой и уникальной площадке CrystalHall.Neva Fashion Week прошла с 25-27 ноября 2017 года в CrystalHall. Свои коллекции продемонстрировали более30 дизайнеров, а именно: KatyaAnderzhanova, Alina Assi (Москва), Anna Ramakaeva (Краснодар), Eleonora Amosova (Москва), NAVY (Беларусь), Zhaslan Seitov (Москва), Xox Bekoev (Цхинвал), Natalia Svarichevskaya, N.Legenda, Alena Nega (Москва), Olga Malyarova и т.д.Четвертый сезон показов стартует сразув двух городах, а именно Санкт-Петербурге и Москве. 23 мая в Санкт-Петербургеплощадкой станет уникальный и просторный Лофт "Весенний", который находится всамом центре Петербурга. А 25 мая показы пройдут на модной и звездной площадке Chateaude Fantomas, которая находится в самом сердце Москвы с видом на Москва-реку. А24 мая пройдет Workshop среди начинающих дизайнеров.В Санкт-Петербурге свои коллекциипродемонстрируют: Alena Nega (Москва), Lana2rockfashion (Москва), NataliaSvarichevskaya, Anna Ramakaeva(Краснодар), Leya.me, ViraLilium (Беларусь), Primerova (Москва), Бренд Madyuna(Таджикистан), Kristina Mekher, Naira Arutyunian, Svetlana Gajkovich(Беларусь), AsyaAkinshina, "Hansel&Gretel", ТМ Авантюра Plus SizeFashion и др.В Москве свои коллекциипродемонстрируют Anna Ramakaeva (Краснодар), JuliaDalakian (Москва), L’Avenir (Санкт-Петербург), Art Couture&BazinFashionShow, GeorgeBlack (Москва), SvetlanaEvstigneeva (Москва),LANA2ROCK, GG Gennady Gorbachev (Москва), ZhaslanSeitov (Moscow), бренд "STASIA& STASIA" и другие.Цель NevaFashionWeek познакомитьжителей и гостей двух столиц с успешными модельерами, создающих эксклюзивныеколлекции, а также с ведущими российскими и зарубежными брендами одежды,аксессуаров, ювелирных изделий. И объединить моду и искусство в единое целое.Также главной целью сделать культурный обмен между городами. В Санкт-Петербургесвои коллекции покажут дизайнеры из Москвы, а Москву посетят Петербургскиедизайнеры.Neva FashionWeek – один из самыхмасштабных fashion-проектов нашего времени. Организаторы хотят показатьмосковским зрителям атмосферу северной столицы и продемонстрировать своевидение модного и светского мероприятия. А петербургских зрителей познакомить сдизайнерами, которые лидируют в столице. В мероприятии принимают участие дизайнерыодежды и клиенты модных домов, представители успешных коммерческих фирм,байеры, журналисты, историки моды, деловая и светская элита, а также звездышоу-бизнеса. Данное мероприятие будет доказательством, что Санкт-Петербург иМоскву можно соединить в одно целое!Время проведения:23 мая 2018 года – Площадка "ЛофтВесенний" (набережная Обводного канала, 199, 2 этаж) Санкт-Петербург. Началомероприятия в 17:00. Окончание 21:00.25 мая 2018 года – Площадка CHATEAU DEFANTOMAS (БОЛОТНАЯ НАБ., 3, СТР. 4) Москва. Сбор гостей: 17.30. Начало мероприятия в18:00. Окончание 23:30.