23 и 25 мая проект Neva
Fashion Week представит St.Petersburg Fashion Day и Moscow
Fashion Day. Показы пройдут сразу в двух крупных городах России.
23 и 25 мая проект Neva
Fashion Week представит St.Petersburg Fashion Day и Moscow
Fashion Day. Показы пройдут сразу в двух крупных городах России.
23 мая показы пройдут в
Санкт-Петербурге, а уже 25 мая организаторы Neva Fashion Week представят совершенно новый проект MOSCOW FASHION DAY, который претендует на главное и
значимое общественное событие для Москвы, которое формирует облик города, как
европейскую столицу. Организаторы подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга
и Москвы насыщенную программу в виде модных шоу-показов от успешных российских
и зарубежных дизайнеров, а также создали уникальный фешн-проект, где можно
наладить профессиональные связи и увидеть самые последние модные тенденции. Также
в рамках MFD
пройдет закрытый кинопоказ талантливых режиссеров. А также будут представлены
картины художника Насти Миро по авторскому проекту "Шум" с участием звезд.
Запуск проекта стартовал на одной из
самых престижных площадок города в рамках St.PetersburgFashionDay. Мероприятие
прошло 28 апреля во Дворце "Сюзора". Свои коллекции продемонстрировали: Michal Negrin
(Израиль), Renate Nathalie (Норвегия), Yanakiss, Anastasiya Kuchugova (Москва), Dress by Olya Gerasimenko, Karina Khimchinskaya (Москва),
L'Avenir.
Второй сезон состоялся 29 сентября и
представил KidsAutumnShow.
Акцент был сделан на детские коллекции от ведущих российских дизайнеров. На
подиуме было продемонстрировано 14 дизайнеров.
В третьем сезоне организаторы остались
неизменны в своем выборе в плане площадки и считают, что сейчас современно
проводить показы во дворцах и особняках, поэтому показы состоятся на совершенно
новой и уникальной площадке CrystalHall.
Neva Fashion Week прошла с 25-27 ноября 2017 года в CrystalHall. Свои коллекции продемонстрировали более
30 дизайнеров, а именно: Katya
Anderzhanova, Alina Assi (Москва), Anna Ramakaeva (Краснодар), Eleonora Amosova (Москва), NAVY (Беларусь), Zhaslan Seitov (Москва), Xox Bekoev (Цхинвал), Natalia Svarichevskaya, N.Legenda, Alena Nega (Москва), Olga Malyarova и т.д.
Четвертый сезон показов стартует сразу
в двух городах, а именно Санкт-Петербурге и Москве. 23 мая в Санкт-Петербурге
площадкой станет уникальный и просторный Лофт "Весенний", который находится в
самом центре Петербурга. А 25 мая показы пройдут на модной и звездной площадке Chateau
de Fantomas, которая находится в самом сердце Москвы с видом на Москва-реку. А
24 мая пройдет Workshop среди начинающих дизайнеров.
В Санкт-Петербурге свои коллекции
продемонстрируют: Alena Nega (Москва), Lana2rockfashion (Москва), NataliaSvarichevskaya, Anna Ramakaeva
(Краснодар), Leya.me, ViraLilium (Беларусь), Primerova (Москва), Бренд Madyuna
(Таджикистан), Kristina Mekher, Naira Arutyunian, Svetlana Gajkovich
(Беларусь), AsyaAkinshina, "Hansel&Gretel", ТМ Авантюра Plus Size
Fashion и др.
В Москве свои коллекции
продемонстрируют Anna Ramakaeva (Краснодар), JuliaDalakian (Москва), L’Avenir (Санкт-Петербург), Art Couture&BazinFashionShow, GeorgeBlack (Москва), SvetlanaEvstigneeva (Москва),
LANA2ROCK, GG Gennady Gorbachev (Москва), ZhaslanSeitov (Moscow), бренд "STASIA
& STASIA" и другие.
Цель NevaFashionWeek познакомить
жителей и гостей двух столиц с успешными модельерами, создающих эксклюзивные
коллекции, а также с ведущими российскими и зарубежными брендами одежды,
аксессуаров, ювелирных изделий. И объединить моду и искусство в единое целое.
Также главной целью сделать культурный обмен между городами. В Санкт-Петербурге
свои коллекции покажут дизайнеры из Москвы, а Москву посетят Петербургские
дизайнеры.
Neva FashionWeek – один из самых
масштабных fashion-проектов нашего времени. Организаторы хотят показать
московским зрителям атмосферу северной столицы и продемонстрировать свое
видение модного и светского мероприятия. А петербургских зрителей познакомить с
дизайнерами, которые лидируют в столице. В мероприятии принимают участие дизайнеры
одежды и клиенты модных домов, представители успешных коммерческих фирм,
байеры, журналисты, историки моды, деловая и светская элита, а также звезды
шоу-бизнеса. Данное мероприятие будет доказательством, что Санкт-Петербург и
Москву можно соединить в одно целое!
Время проведения:
23 мая 2018 года – Площадка "Лофт
Весенний" (набережная Обводного канала, 199, 2 этаж) Санкт-Петербург. Начало
мероприятия в 17:00. Окончание 21:00.
25 мая 2018 года – Площадка CHATEAU DE
FANTOMAS (БОЛОТНАЯ НАБ., 3, СТР. 4) Москва. Сбор гостей: 17.30. Начало мероприятия в
18:00. Окончание 23:30.