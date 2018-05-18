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<a href="http://33live.ru/novosti/18-05-2018-na-kube-poterpel-krushenie-boeing-s-sotnej-passazhirov.html" target="_blank">На Кубе потерпел крушение Boeing с сотней пассажиров</a> - Boeing 737 авиакомпании Cubana de aviacion разбился во время взлета в аэропорту Хосе Марти в Гаване. На борту находились 107 пассажиров. Информация о погибших и пострадавших уточняется.