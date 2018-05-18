Коридор больницы. Выходит уставший доктор после многочасовой операции, снимает перчатки и закуривает. К нему подходит заплаканная жена прооперированного и с нетерпением спрашивает:
— Доктор! Как там мой муж!?
— Операция прошла в целом успешно, но еще денек другой он полежит в операционной, трогать его не рекомендуется, состояние очень нестабильное. Если все пойдет хорошо, мы его переведем в реанимацию и через две недели в палату для тяжелых больных. Но вы сами понимаете в каком положении сейчас находится наша клиника — не хватает персонала. Так что, милочка, вам самой придется за ним поухаживать около месяца, утку унести-принести, покормить его и все такое. Жена начинает впадать в истерику, а доктор продолжает:
— Ну а потом мы вас определим в хороший санато
еще анекдот!