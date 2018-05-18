С 18-го по 19-е мая на территории региона ожидается гроза с дождём, ночью местами сильным, усиление юго-западного ветра, при грозе порывами 13–18 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных условиях. С 18-го по 19-е мая на территории региона ожидается гроза с дождём, ночью местами сильным, усиление юго-западного ветра, при грозе порывами 13–18 м/с.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).