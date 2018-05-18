Согласно результатам исследования все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность....

В ходе проверки информации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали подозреваемого в сбыте наград.Установлено, что ранее судимый 34-летний москвич сбыл две юбилейные медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», а также юбилейные медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль «Ветеран труда». По словам подозреваемого, указанные награды он нашел и решил продать через сеть Интернет.Согласно результатам исследования все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность.Отделением дознания ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39