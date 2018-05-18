Девушку репера Тимоти Анастасию Решетову уличили в злоупотреблении фотошопом. Пользователи Сети отметили, что Анастасия на самом деле не так красива, как может показаться при просмотре ее соцсетей.

Девушку репера Тимоти Анастасию Решетову уличили в злоупотреблениифотошопом. Пользователи Сети отметили, что Анастасия на самом деле не так красива,как может показаться при просмотре ее соцсетей.Все началось с того, что Решетова поделилась с подписчиками снимкомс премией одного из популярных женских журналов. "Спасибо за признаниеконцепции моего бренда и моей книги "Сегодня я проснулась другой". Продуктами,которые повлияли должным образом на мою аудиторию", – отметила Анастасия в подписи под фото.Присмотревшись к публикации, пользователи Сети заподозрилиподвох. Они сравнили снимок, опубликованный Анастасией с такими же фото сдругих ресурсов. Выяснилось, что барышня, используя дымчатый фильтр, скрыланесовершенства кожи лица, а именно жирный блеск и расширенные поры, а также нестоль подчеркнутые овал лица и тонкую талию."Идеальный нос, скулы,губы, но это не значит, что их сочетание будет красивым, просто ужасно всевместе смотрится, фии", "Ох уж эти современные стандартыкрасоты Дажепотрясающе красивые фотошопятся", "Зачемсиськи увеличивать,если потом их уменьшать в фотошопе?😂", "Зубы))", "в своем инсте нарисовала зубы как я поняла) в жизни то нижняячасть ток видна ))", "Честно старше своего возраста выглядит", – разбираливнешность звезды досужие поклонники.Отметим, что глянцевое издание Glamour наградил 22-летнюю зазнобу Тимоти титулом "инфлюенсер", то есть назвал ее влиятельным человеком. Решетова владеет собственным салоном красоты.