Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем Фоменко. Кажется, им понравилось проводить время вместе.

Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом НиколаемФоменко. Кажется, им понравилось проводить время вместе.Валерия опубликовала в Storiesсоциальной сети Instagram короткий ролик, в котором заслуженный артист РоссииНиколай Фоменко нежно обнимает ее, позируя фотографам. Судя по окружающейобстановке, звезды отдыхают в ночном клубе."Нас застали!" – кричит Фоменко, а певица стыдливоприкрывает рот рукой. "Это может быть тайная фотография", – произносит Фоменко и начинает нежно целовать руку исполнительницы. Валерия даже не пытаетсясопротивляться ухаживаниям Николая. Как отреагировал на это ее муж Иосиф Пригожин, неизвестно.Валерия очень привлекательна для противоположного пола. Исполнительница, которой, к слову, в апрелеисполнилось 50, имеет изумительную фигуру.Артистке удается долгие годы сохранять подтянутые, почтидевичьи формы. А недавно она сообщила, что разработала собственную системупитания, которая помогает сбросить вес и стабилизировать режимприема пищи.Добавим, что Валерия вдохновляет не только мужчин, но и женщин.Недавно певица Анита Цой решила последовать за супругой Иосифа Пригожина ивоспользоваться ее методом похудения."Мне надо сбросить 14 килограммов. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях.Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудениемв 52 килограмма! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – сообщила Цой, опубликовав видео на своей странице в Instagram.