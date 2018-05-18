Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем
Фоменко. Кажется, им понравилось проводить время вместе.
Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем
Фоменко. Кажется, им понравилось проводить время вместе.
Валерия опубликовала в Stories
социальной сети Instagram короткий ролик, в котором заслуженный артист России
Николай Фоменко нежно обнимает ее, позируя фотографам. Судя по окружающей
обстановке, звезды отдыхают в ночном клубе.
"Нас застали!" – кричит Фоменко, а певица стыдливо
прикрывает рот рукой. "Это может быть тайная фотография", – произносит Фоменко и начинает нежно целовать руку исполнительницы. Валерия даже не пытается
сопротивляться ухаживаниям Николая. Как отреагировал на это ее муж Иосиф Пригожин, неизвестно.
Валерия очень привлекательна для противоположного пола. Исполнительница, которой, к слову, в апреле
исполнилось 50, имеет изумительную фигуру.
Артистке удается долгие годы сохранять подтянутые, почти
девичьи формы. А недавно она сообщила, что разработала собственную систему
питания, которая помогает сбросить вес и стабилизировать режим
приема пищи.
Добавим, что Валерия вдохновляет не только мужчин, но и женщин.
Недавно певица Анита Цой решила последовать за супругой Иосифа Пригожина и
воспользоваться ее методом похудения.
"Мне надо сбросить 14 килограммов. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях.
Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением
в 52 килограмма! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – сообщила Цой, опубликовав видео на своей странице в Instagram.