Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем Фоменко. Кажется, им очень понравилось проводить время вместе.

Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом НиколаемФоменко. Кажется, им очень понравилось проводить время вместе.Валерия опубликовала в Storiesсоциальной сети Instagram короткий ролик, на котором заслуженный артист РоссииНиколай Фоменко нежно обнимает артистку, позируя перед фотографами. Судя по окружающейобстановке, звезды отдыхают в ночном клубе."Нас застали!" – выкрикивает Фоменко, а в это время певица стыдливоприкрывает рот рукой. "Это может быть тайная фотография", – произносит Николай,а после начинает нежно целовать руку исполнительницы. Валерия даже не пытаетсясопротивляться ухаживаниям Николая. Как отреагировал на это муж певицы Иосиф Пригожиносталось неизвестным.Отметим, что певица Валерия очень привлекательна дляпротивоположного пола. Ведь исполнительница, которой, к слову, в апрелеисполнилось 50, показывает изумительную фигуру.Артистке удается долгие годы сохранять подтянутые почтидевичьи формы. А недавно артистка сообщила, что разработала собственную системупитания, которая не только помогает сбросить вес, но и стабилизировать режимприема пищи.Добавим, что Валерия вдохновляет не только мужчин, но и женщин.Недавно певица Анита Цой решила последовать за супругой Пригожина ивоспользоваться ее методом похудения. "Мне надо сбросить 14 кг лишнеговеса. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях.Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудениемв 52 кг! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – заявила АнитаЦой, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сетиInstagram.