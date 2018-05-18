Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем
Фоменко. Кажется, им очень понравилось проводить время вместе.
Певица Валерия обнималась на вечеринке с музыкантом Николаем
Фоменко. Кажется, им очень понравилось проводить время вместе.
Валерия опубликовала в Stories
социальной сети Instagram короткий ролик, на котором заслуженный артист России
Николай Фоменко нежно обнимает артистку, позируя перед фотографами. Судя по окружающей
обстановке, звезды отдыхают в ночном клубе.
"Нас застали!" – выкрикивает Фоменко, а в это время певица стыдливо
прикрывает рот рукой. "Это может быть тайная фотография", – произносит Николай,
а после начинает нежно целовать руку исполнительницы. Валерия даже не пытается
сопротивляться ухаживаниям Николая. Как отреагировал на это муж певицы Иосиф Пригожин
осталось неизвестным.
Отметим, что певица Валерия очень привлекательна для
противоположного пола. Ведь исполнительница, которой, к слову, в апреле
исполнилось 50, показывает изумительную фигуру.
Артистке удается долгие годы сохранять подтянутые почти
девичьи формы. А недавно артистка сообщила, что разработала собственную систему
питания, которая не только помогает сбросить вес, но и стабилизировать режим
приема пищи.
Добавим, что Валерия вдохновляет не только мужчин, но и женщин.
Недавно певица Анита Цой решила последовать за супругой Пригожина и
воспользоваться ее методом похудения. "Мне надо сбросить 14 кг лишнего
веса. С сегодняшнего дня я начинаю новую программу похудения в своих соцсетях.
Лера! Ну ты же знаешь, кому ты предложила тест? Человеку с рекордным похудением
в 52 кг! Дамочке с претензиями на люкс и эстетство в еде!" – заявила Анита
Цой, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети
Instagram.