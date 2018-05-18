Фигуристка Татьяна Навка блеснула на красной дорожке. Спортсменка выглядела великолепно.

Фигуристка Татьяна Навка блеснула на красной дорожке. Спортсменкавыглядела великолепно.В Каннах прошла самая гламурная вечеринка планеты amfAR Gala.Все средства, собранные на благотворительном аукционе, идут в фонд борьбы соСПИДом. Приглашение на прием получают только самые– самые: голливудские звезды,известные миллиардеры и успешные модели.В этом году на мероприятии были замечены и россиянки.Телеведущая Виктория Боня, которая в последнее время не пропускает ни однойвечеринки, и фигуристка Татьяна Навка.Татьяна Навка выглядела великолепно. Фигуристка облачилась в черное платье с экстремально глубоким вырезом, состоящим из нескольких слоев черного и белого фатина.Примечательно, что спортсменка редко позволяет себе столь откровенноедекольте и обычно выбирает более закрытые фасоны. Вероятно, в этот раз Татьяна решилауйти в отрыв и поэкспериментировать, раз уж ее высокопоставленный муж Дмитрий Песковостался дома.Добавим, что месяц назад Навка отметила день рождения.Олимпийской чемпионке в танцах на льду исполнилось 43 года. Фигуристка, судя пофото, выглядит великолепно. У Татьяны есть две дочери – Александра и Надежда. Спортсменкабыстро восстановилась после вторых родов. Поговаривают, что фигуристка мечтаетеще об одном ребенке.Боня привезла на вечеринку целых два платья. Одно серебристо-бежевое с открытыми плечами и декольте, а другое из черного бархата с асимметричным верхом. Телеведущая, как и Навка, пришла на вечеринку в одиночестве.