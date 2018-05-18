Фигуристка Татьяна Навка блеснула на красной дорожке. Спортсменка
выглядела великолепно.
Фигуристка Татьяна Навка блеснула на красной дорожке. Спортсменка
выглядела великолепно.
В Каннах прошла самая гламурная вечеринка планеты amfAR Gala.
Все средства, собранные на благотворительном аукционе, идут в фонд борьбы со
СПИДом. Приглашение на прием получают только самые– самые: голливудские звезды,
известные миллиардеры и успешные модели.
В этом году на мероприятии были замечены и россиянки.
Телеведущая Виктория Боня, которая в последнее время не пропускает ни одной
вечеринки, и фигуристка Татьяна Навка.
Татьяна Навка выглядела великолепно. Фигуристка облачилась в черное платье с экстремально глубоким вырезом, состоящим из нескольких слоев черного и белого фатина.
Примечательно, что спортсменка редко позволяет себе столь откровенное
декольте и обычно выбирает более закрытые фасоны. Вероятно, в этот раз Татьяна решила
уйти в отрыв и поэкспериментировать, раз уж ее высокопоставленный муж Дмитрий Песков
остался дома.
Добавим, что месяц назад Навка отметила день рождения.
Олимпийской чемпионке в танцах на льду исполнилось 43 года. Фигуристка, судя по
фото, выглядит великолепно. У Татьяны есть две дочери – Александра и Надежда. Спортсменка
быстро восстановилась после вторых родов. Поговаривают, что фигуристка мечтает
еще об одном ребенке.
Боня привезла на вечеринку целых два платья. Одно серебристо-бежевое с открытыми плечами и декольте, а другое из черного бархата с асимметричным верхом. Телеведущая, как и Навка, пришла на вечеринку в одиночестве.