Ученые из Имперского колледжа Лондона
и Эксетерского университета предсказали скорую смертоносную болезнь от супербактерий. Грибок
будет невосприимчив к лекарствам.
Ученые из Имперского колледжа Лондона
и Эксетерского университета предсказали скорую смертоносную болезнь от супербактерий. Грибок
будет невосприимчив к лекарствам.
Специалисты полагают,
что эта зараза будет уничтожать растения, животных и людей. Согласно их
выводам, грибок вскоре может приобрести
невосприимчивость к антибиотикам и противогрибковым препаратам.
Таким средствами человечество часто злоупотребляет
в медицине и сельском хозяйстве, сообщает журнал Science. Ученые бьют тревогу и отмечают, что угроза недооценена и вскоре даст
о себе знать.
По их словам, препараты уничтожают лишь слабые
культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, становясь
более живучими и устойчивыми к уничтожению. Поэтому эксперты призывают
к разработке средств, способных противостоять угрозе.
Примечательно, что по данным ученых, грибковые
инфекции уносят больше жизней, чем рак и малярия. Кроме того, смертность
от них сравнима со статистикой гибели от туберкулеза и СПИДа.
Как писали
Dni.Ru, в последние годы ученые в один голос заявляют: заболевание,
с которым врачи справлялись без труда, перестает поддаваться существующим
способам лечения. Теперь пациенты рискуют получить такие страшные осложнения,
как бесплодие, поражение суставов и заражение крови, приводящее к летальному
исходу.