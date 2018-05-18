Ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета предсказали скорую смертоносную болезнь от супербактерий. Грибок будет невосприимчив к лекарствам.

Ученые из Имперского колледжа Лондонаи Эксетерского университета предсказали скорую смертоносную болезнь от супербактерий. Грибокбудет невосприимчив к лекарствам.Специалисты полагают,что эта зараза будет уничтожать растения, животных и людей. Согласно ихвыводам, грибок вскоре может приобрестиневосприимчивость к антибиотикам и противогрибковым препаратам.Таким средствами человечество часто злоупотребляетв медицине и сельском хозяйстве, сообщает журнал Science. Ученые бьют тревогу и отмечают, что угроза недооценена и вскоре дасто себе знать.По их словам, препараты уничтожают лишь слабыекультуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, становясьболее живучими и устойчивыми к уничтожению. Поэтому эксперты призываютк разработке средств, способных противостоять угрозе.Примечательно, что по данным ученых, грибковыеинфекции уносят больше жизней, чем рак и малярия. Кроме того, смертностьот них сравнима со статистикой гибели от туберкулеза и СПИДа.Как писалиDni.Ru, в последние годы ученые в один голос заявляют: заболевание,с которым врачи справлялись без труда, перестает поддаваться существующимспособам лечения. Теперь пациенты рискуют получить такие страшные осложнения,как бесплодие, поражение суставов и заражение крови, приводящее к летальномуисходу.