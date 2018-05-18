Дело Сергея Мавроди живет и процветает. Аккаунт в Twitter покойного создателя финансовой пирамиды МММ внезапно активизировался. Шокированные пользователи запасаются осиновыми кольями.

Дело Сергея Мавроди живет и процветает. Аккаунт в Twitterпокойного создателя финансовой пирамиды "МММ" внезапноактивизировался. Шокированные пользователи запасаются осиновыми кольями.Почивший не так давно Сергей Мавроди неожиданно обратился ксвоим подписчикам в соцсети. Махинатор призвал их обменять старые билеты МММ нановые MVR. И пригрозил: если пользователи не последуют его совету, последствиябудут самые тяжелые – ведь уже близок финансовый апокалипсис.Кто пишет от лица Мавроди – неизвестно. Но призрак весьмаактивен, он проник уже и в другие аккаунты, агрессивно предлагая свой новыйпродукт.Пользователи, мягко говоря, удивились. Кое-ктопорекомендовал подписчикам запасаться осиновыми кольями.Другие поинтересовались у Мавроди, зачем ему в аду деньги. Третьи же восхитились силой научно-технического прогресса,благодаря которому уже и в преисподнюю провели интернет.Основатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди умер от сердечного приступа 26 марта, ему было 62 года.Его знаменитое предприятие появилось в 1992 году. Спустя пять лет власти его закрыли, а Мавроди осудили на 4,5 года за мошенничество.Выйдя из заключения в России, мошенник до конца своих дней продолжал развивать свой бизнес – только теперь уже за пределами России. Он активно осваивал новые финансовые инструменты – в частности, технологии блокчейн и криптовалюты.В марте у Мавроди случился сердечный приступ – ему стало плохо на автобусной остановке. Рядом с ним оказался случайный прохожий, который и вызвал скорую помощь. Бизнесмена отвезли в 67-ю городскую больницу, где он и скончался.