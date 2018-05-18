Присутствие настоящего мужчины творит с женщинами чудеса. Так пользователи сети комментируют видео, запечатлевшее момент встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи.

Присутствие настоящего мужчины творит с женщинами чудеса.Так пользователи сети комментируют видео, запечатлевшее момент встречи АнгелыМеркель и Владимира Путина в Сочи.Президент России был, как всегда, галантен: он встречал фрауканцлерин у входа в сочинскую резиденцию с шикарным букетом, выдержанным впастельных тонах. Как утверждают разбирающиеся в цветах эксперты, это были кремовыерозы и фрезии.Канцлера Германии приветствовал и Дмитрий Медведев – он какраз выходил после встречи с российским президентом, посвященной формированиюнового состава кабмина. Ангела Меркель от такого приема растаяла и сразузаговорила по-русски.Немецкая гостья пожала Медведеву руку и поздравила его сназначением на пост премьер-министра. Разговор продолжился на русском языке.Российский премьер рассказал канцлеру ФРГ, что правительство России"дееспособно и может работать". " Так что мы ждем контактов",– Заключил Медведев."Счастливого пути", – попрощалась с МедведевымАнгела Меркель, после чего вместе с Владимиром Путиным направилась в резиденциюдля переговоров.Сцена встречи российского лидера и канцлера Германиивпечатлила зрителей. "Ангела от такой встречи цветет и пахнет",написала в Twitterпользователь Лариса Швыдун."Прямо на женщину похожа становится рядом снастоящим мужчиной. Наш, как всегда, галантен", – соглашается другаяподписчица, Анастасия Дереза.В Кремле ранее заявили, что придают большое значение визиту канцлера Германии в Россию. "После переизбрания и вступления в должность и Путин, и Меркель встречаются впервые. Второе — любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны является важной", – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие переговоры – возможность "сверить часы" по многим международным проблемам – в частности, по ситуации в Сирии и на Украине. Одной из тем обсуждения станет совместный проект газопровода "Северный поток-2".