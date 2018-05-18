Дмитрий Медведев сильно разволновался, представляя Владимиру Путину состав нового правительства. Зачитывая список на встрече в сочинской резиденции президента России, премьер-министр перепутал отчества кандидатов.

Дмитрий Медведев сильно разволновался, представляя ВладимируПутину состав нового правительства. Зачитывая список на встрече в сочинскойрезиденции президента России, премьер-министр перепутал отчества кандидатов.Спросив позволения у президента зачитать весь список,премьер-министр раскрыл голубую папку и огласил имена кандидатов. Вопрекиожиданиям, никакого удивления у Путина предложения Медведева не вызвали.Заминка в процедуре произошла лишь однажды – когда премьер зачитывал имябудущего министра обороны.Медведев так разволновался, что забыл отчество Сергея Шойгу– и назвал его Константиновичем. Премьер тут же исправился, а Путин ужесмеялся. После чтение продолжилось, уже без запинки. Президент напомнилпремьер-министру, что все эти кандидатуры предварительно обсуждались, вопросову него нет – и пообещал сегодня же подписать указы о назначении.Как писали Dni.Ru, свои посты в новомкабинете сохранили исполняющие обязанности министра внутренних дел ВладимирКолокольцев, юстиции – Александр Коновалов, иностранных дел – Сергей Лавров,культуры – Владимир Мединский, промышленности и торговли – Денис Мантуров,здравоохранения – Вероника Скворцова, финансов – Антон Силуанов, экономическогоразвития – Максим Орешкин, энергетики – Александр Новак, труда и соцзащиты –Максим Топилин, обороны – Сергей Шойгу, спорта – Павел Колобков.Наблюдатели дождались также разрешения одной из главных интриг в кадровых перестановках в кабмине. Бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился встать во главе Счетной палаты. А ее руководитель, Татьяна Голикова, по рекомендации Дмитрия Медведева, станет вице-премьером, отвечающим за социалку и здравоохранение, пишет "Комсомольская правда".Как писали Dni.Ru, первым вице-премьером предложено назначить министра финансов Антона Силуанова, который теперь будет совмещать две должности. Кроме того, глава кабмина предложил переназначить Ольгу Голодец (по вопросам культуры и спорта), Виталия Мутко (по вопросам строительства), Дмитрия Козака (по вопросам промышленности и энергетики) и Юрия Трутнева (вопросы развития Дальнего Востока).