Новость о том, что Григорий Лепс госпитализирован со множественными переломами, стала шоком для поклонников. Но представители артиста поспешили всех успокоить.

Новость о том, что Григорий Лепс госпитализирован со множественными переломами, стала шоком для поклонников. Но представители артиста поспешили всех успокоить.Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев знает о госпитализации Лепса, но уверяет, что ситуация не критическая. "Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит", – приводит слова Нагиева . Действительно, певец иронизировал в разговоре с Дмитрием, что наконец, мол, появилось время полежать и подумать.Этой версии придерживается и пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова. "С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится на обследовании в Боткинской больнице. Скоро он будет дома", – заверила она каналА вот композитор Виктор Дробыш, который много лет дружит с Лепсом, признался, что травму певец получил, поскользнувшись и неудачно упав в душе.Как говорят очевидцы, после падения 55-летний Лепс приехал в больницу в сопровождении личного водителя – машина подкатила прямо к входу в травматологическое отделение, чтобы не привлекать излишнего внимания. Осматривал и консультировал знаменитость лично заведующий отделением. Врач, как сообщает вынес вердикт: Лепс вполне может лечиться дома. В отделении певец пробыл около полутора часов.По словам водителя, Лепс ведет обычный образ жизни – едва ли не ежедневно ездит по рабочим делам, а на 21 мая запланирован концерт в Ташкенте.Напомним, что информация о травме Лепса появилась в Telegram-канале 112. Отмечалось, что певец якобы упал и сломал несколько ребер.