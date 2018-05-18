Злоумышленник под предлогом продажи криптовалюты похитил у потерпевшего 11 млн рублей...
«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию обратился мужчина и сообщил, что искал возможность приобретения криптовалюты и через посредников познакомился с молодым человеком, который представился сотрудником финансовой организации и предложил ему приобрести криптовалюту за наличный расчет.
Заявитель снял со своего счета необходимую сумму и поместил денежные средства в банковскую ячейку, арендованную продавцом. Злоумышленник в подтверждение сделки представил потерпевшему изготовленные заранее скриншоты якобы поступивших на его счет электронных денег. Позже мужчина выяснил, что криптовалюта на его счет не поступила. Вернувшись в банк он выяснил у персонала, что продавец – не их сотрудник, а аренда ячейки аннулирована. Материальный ущерб составил свыше 11 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Подмосковья. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Следственным отделом ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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