Злоумышленник под предлогом продажи криптовалюты похитил у потерпевшего 11 млн рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился мужчина и сообщил, что искал возможность приобретения криптовалюты и через посредников познакомился с молодым человеком, который представился сотрудником финансовой организации и предложил ему приобрести криптовалюту за наличный расчет.Заявитель снял со своего счета необходимую сумму и поместил денежные средства в банковскую ячейку, арендованную продавцом. Злоумышленник в подтверждение сделки представил потерпевшему изготовленные заранее скриншоты якобы поступивших на его счет электронных денег. Позже мужчина выяснил, что криптовалюта на его счет не поступила. Вернувшись в банк он выяснил у персонала, что продавец – не их сотрудник, а аренда ячейки аннулирована. Материальный ущерб составил свыше 11 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Подмосковья. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61