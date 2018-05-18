Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы. При этом британские власти не разрешают перебежчику видеться с российскими представителями.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы. При этом британские власти не разрешают перебежчику видеться с российскими представителями.Дочь экс-разведчика Юлия, которая пострадала от действия "Новичка" не так сильно, покинула больницу еще в апреле. О дальнейших планах Скрипалей в данный момент ничего не известно.Сообщается, что британские власти запретили российским дипломатам видеться с перебежчиком и его дочерью, передает . В Москве отметили, что Лондон своими действиями "грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль".Ранее стало известно, что cостояние бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля после отравления больше не является критическим. При этом подробностей о методах применяемого к нему лечения не приводилось.Напомним, бывшего шпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву с обвинениями, не приводя никаких доказательств.Из-за резонансного дела Британия выслала 23 российских дипломата. Эти действия поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. Россия ответила на выпад Лондона зеркальными мерами.