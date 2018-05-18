Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался насчет поражения сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ-2018. По его словам, провал отечественной команды – это тревожный звоночек для федерации хоккея.

Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался насчет поражения сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ-2018. По его словам, провал отечественной команды – это "тревожный звоночек" для федерации хоккея.Кожевников заявил, что давно пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов. "Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы?", – сказал он.По словам эксперта, Россия недооценила своего соперника, передает Sports.ru. "Мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень", – продолжил Кожевников.Также телекомментатор раскритиковал слова президента федерации хоккея Владислава Третьяка, который подвел итоги турнира. "Мы же идем вниз с каждым годом. Посмотрите на результаты сборной на чемпионатах мира. Она становится третьей, а Третьяк говорит, что это здорово, что проиграли сильной команде. А кому мы сейчас проиграли? Мне обидно. Многим людям обидно", – посетовал Кожевников.Материал дополняется.