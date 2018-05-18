Ученые Федеральной политехнической школы
Лозанны в Швейцарии обнаружили два любопытных фермента. Они защищают
хромосомы от окислительного повреждения и сокращения теломер.
Ученые Федеральной политехнической школы
Лозанны в Швейцарии обнаружили два любопытных фермента. Они защищают
хромосомы от окислительного повреждения и сокращения теломер.
Перед делением клетки ДНК обернута в
хромосомы. Это защищает генетический материал от физического и химического
повреждения.
Концы хромосом (теломеры) очень
чувствительны к окислительному повреждению, что ограничивает их способность к
репликации после каждого деления. В результате наши клетки стареют.
"Фермент теломераза
восстанавливает теломеры, однако ее избыточная активность способствует раку,
при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными", – приводит
слова исследователей MedicalXpress.
Открытие учеными ферменты PRDX1
и MTH1 обладают антиоксидантным действием. Они предотвращают повреждение
теломер активными формами кислорода.
После блокировки этих соединений в раковых клетках с каждым
делением теломеры исчезали. Это делало опухоли уязвимыми. Эксперты уверены, что
новое открытие позволит продвинуться в борьбе с раком.
Ранее российские
онковрачи успешно провели испытания нового препарата против рака. Результаты
оказались впечатляющими: жизнь подопытных была продлена почти на 70%. Противоопухолевое
лекарство создано на основе наночастиц магнетита.