Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии обнаружили два любопытных фермента. Они защищают хромосомы от окислительного повреждения и сокращения теломер.

Ученые Федеральной политехнической школыЛозанны в Швейцарии обнаружили два любопытных фермента. Они защищаютхромосомы от окислительного повреждения и сокращения теломер.Перед делением клетки ДНК обернута вхромосомы. Это защищает генетический материал от физического и химическогоповреждения.Концы хромосом (теломеры) оченьчувствительны к окислительному повреждению, что ограничивает их способность крепликации после каждого деления. В результате наши клетки стареют."Фермент теломеразавосстанавливает теломеры, однако ее избыточная активность способствует раку,при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными", – приводитслова исследователей MedicalXpress.Открытие учеными ферменты PRDX1и MTH1 обладают антиоксидантным действием. Они предотвращают повреждениетеломер активными формами кислорода.После блокировки этих соединений в раковых клетках с каждымделением теломеры исчезали. Это делало опухоли уязвимыми. Эксперты уверены, чтоновое открытие позволит продвинуться в борьбе с раком.Ранее российскиеонковрачи успешно провели испытания нового препарата против рака. Результатыоказались впечатляющими: жизнь подопытных была продлена почти на 70%. Противоопухолевоелекарство создано на основе наночастиц магнетита.