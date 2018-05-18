А ваш велосипед на месте? С приходом тепла жители области выкатили своих двухколёсных на улицу. Соответственно, возросла и активность воришек, желающих лёгкой наживы. А воруют велотранспорт по всему региону. Так что, всегда пристёгивайте велосипед креплением попрочнее, даже если отлучаетесь ненадолго.

А ваш велосипед на месте? С приходом тепла жители области выкатили своих двухколёсных на улицу. Соответственно, возросла и активность воришек, желающих лёгкой наживы. А воруют велотранспорт по всему региону. Так что, всегда пристёгивайте велосипед креплением попрочнее, даже если отлучаетесь ненадолго. Полицейские также советуют хранить документы на велосипед, нелишним будет сделать фотографию транспортного средства - это поможет в розыске при краже. И обязательно обратитесь к участковому, чтобы сделать маркировку на деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.