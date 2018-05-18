Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин проявил неспортивное поведение. Хоккеист выместил свой гнев на спортинвентаре.

Российский нападающий "ВашингтонКэпиталс" АлександрОвечкин проявил неспортивное поведение. Хоккеист выместил свойгнев на спортинвентаре.Спортсмен сломалпополам клюшку, ударив ею о перекладину ворот. Он не смог совладать с эмоциями послетого, как его команда проиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг". Неловкий момент попал вобъективы камер. Видеозапись опубликовал Twitter-аккаунт NBC SportsCapitals."Вашингтон" принимал "Тампу" 18 мая на своей площадке и уступилсо счетом 2:4. Шайбы за "Кэпиталс" забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.