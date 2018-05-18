Российский нападающий Вашингтон
Кэпиталс Александр
Овечкин проявил неспортивное поведение. Хоккеист выместил свой
гнев на спортинвентаре.
Российский нападающий "Вашингтон
Кэпиталс" Александр
Овечкин проявил неспортивное поведение. Хоккеист выместил свой
гнев на спортинвентаре.
Спортсмен сломал
пополам клюшку, ударив ею о перекладину ворот. Он не смог совладать с эмоциями после
того, как его команда проиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг". Неловкий момент попал в
объективы камер. Видеозапись опубликовал Twitter-аккаунт NBC Sports
Capitals.
"Вашингтон" принимал "Тампу" 18 мая на своей площадке и уступил
со счетом 2:4. Шайбы за "Кэпиталс" забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.