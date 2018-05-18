Москвичи признали парк Зарядье лучшим общественным пространством в городе. О масштабном проекте столичных властей говорили на полях выставки АРХ Москва, которая работает с 16 по 20 мая в Центральном доме художника на Крымском валу.

Москвичипризнали парк "Зарядье" лучшим общественным пространством в городе. Омасштабном проекте столичных властей говорили на полях выставки "АРХМосква", которая работает с 16 по 20 мая в Центральном доме художника наКрымском валу.На однойиз дискуссионных площадок выставки прошел круглый стол Московского центраурбанистики "Город" на тему "Развитие общественных пространств на современномэтапе: глобальный и локальный тренд". Участники дискуссии приводилимного удачных примеров общественных пространств в европейских городах, но в то жевремя признали, что московский парк "Зарядье" соответствует всемканонам лучшего исполнения подобных проектов.Руководитель отдела по работе с органами государственнойвласти ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил участникам дискуссии, что такого же мненияпридерживается и большинство опрошенных москвичей. По данным последнегосоцопроса, треть горожан уже посетили парк "Зарядье", из них 75% оценилиего положительно. Как отметил Родин, это колоссальная цифра для первого года работыподобных объектов.По его словам, 75% москвичей выразили уверенность в том, чтопарк необходим городу. "С точки зрения общественных пространств парк"Зарядье" по своему потенциалу сопоставим с другим не менеемасштабным проектом в Москве – открытием многофункциональных центровгосуслуг", – отметил представитель ВЦИОМ.Говоря в целом о векторе развития общественных пространств вМоскве, Родин указал, что большинство москвичей выбирают площадки для отдыха иобщения, расположенные рядом с домом.У горожан формируется запрос на то, чтобы общественныепространства постепенно становились частью их непосредственного места проживания.При этом москвичам в центре не хватает зеленых уголков, гдеможно подышать свежим воздухом, а на окраинах горожане желают видеть болееразвитую инфраструктуру в своих дворах. Речь, среди прочего, идет облагоустроенных скверах для прогулок и местах для занятия спортом на свежемвоздухе.Директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб рассказал,что при проектировании уникального объекта была решено несколько сложных задач.В частности, архитекторам удалось сгладить внутренние конфликты парка,посетителями которого в перспективе должны были стать не только москвичи, но игости столицы.Также ставилась задача сделать общественное пространство"Зарядья" удобным и комфортным для всех групп населения – молодыхлюдей, родителей с детьми, пенсионеров и маломобильных граждан. В итогеполучился объект, работающий на абсолютно разную аудиторию: любой человек,который придет в парк, найдет для себя что-то новое интересное.Парк "Зарядье" выступает как своеобразнаявитрина страны, показывающая достояния страны и наше географическоеразнообразие.К слову, "Зарядье" недавно стал лауреатом премиипортала ArchDaily в номинации "Лучший проект в области общественныхпространств". Он также признан лучшим проектом на международном конкурсеInAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальныйпарк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проектурбанистической регенерации".В свою очередь кандидат социологических наук, координатор программ Центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков считает, что главной особенностьюгородской среды является ее возможность служить инструментом не только для времяпрепровождения,но и для общения людей.Общественные пространства – это инфраструктура длякоммуникаций, без которой не будет динамики развития и качественной городскойсреды.Расходчиков рассказал о двух перекосах, которые, по егомнению, наблюдаются в последнее время в урбанистике и архитектуре. Первый – большиепарки и площади в центре городов как общественные пространства, зачастуюслужащие местом притяжения протестов. Второй – деградация придомовых территорийкак мест общения горожан."Не создавая инфраструктуру для низового общения людей врайонах, мы создаем дефицит общения, который впоследствии выплескивается впротестные формы на больших площадях в центре города", – отметилРасходчиков.В продолжении разговора архитектор Илья Заливухин отметилважность улиц как общественных пространств. По его мнению, при проектированииновых кварталов необходимо уделять внимание именно планировки улиц, которые являютсяглавными общественными пространствами городов.Как отметил архитектор, улицы со временем можнотрансформировать из одного статуса в другой: перекрывать их, устраивать на нихярмарки и велопробеги. Проблемы в центре городов, считает Заливухин, создают нелюди, а автомобили, поэтому для движения машин лучше всего подходят надземные иподземные дороги. В таком случае они не мешают нормальной жизни города.Эту идею поддержал глава архитектурного бюро АБТБ ТимурБашкаев, который считает, что двухмерный город не может удовлетворить потребностивсех жителей. По его мнению, необходимо проектировать и создаватьмногоуровневые общественные пространства на основе промышленных зон, которые слегкостью можно трансформировать для решения разных задач.Мы живем в двухмерном городе, где земля используетсятолько один раз: для строительства дорог, жилых домов или офисов.Эта концепция себя полностью исчерпала, считает архитектор. Онпризвал искать новые модели вертикального города, общественное пространство которогосможет удовлетворить растущие запросы людей.Напомним, что 16 мая в ЦДХ на Крымском валу открыласьмеждународная выставка "АРХ Москва".В этом году основная тема экспозиции – "Перестройка-2", онасвязана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэрстолицы Сергей Собянин, назвавший главной задачей архитекторов и строителей –делать город удобным для людей.Нынешняя выставка – 23-я по счету, в биеннале принимаютучастие более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских компаний из14 стран мира, включая Великобританию, Латвию, Испанию, США и Украину.