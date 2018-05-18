Селфи певицы Жасмин в обнимку с полуголой Пэрис Хилтон
произвело фурор в соцсетях. Пользователи решили, что шикарна на
этом снимке именно российская артистка, а вовсе не светская львица из США.
Селфи певицы Жасмин в обнимку с полуголой Пэрис Хилтон
произвело фурор в соцсетях. Пользователи решили, что "шикарна" на
этом снимке именно российская артистка, а вовсе не светская львица из США.
Обе звезды на снимке предстали в вечерних платьях. Внимание
привлек полуголый наряд зарубежной светской львицы – ее грудь прикрыта лишь
цветами и стразами. "С шикарной Пэрис Хитлон", – подписала фото
Жасмин.
Популярная российская певица прибыла в Канны, чтобы посетить
один из самых крупных благотворительных вечеров в мире. Фонд amfAR на
протяжении 25 лет проводит гала-ужин с участием звезд, который направлен на
сбор средств для поддержки людей, больных СПИДом.
По мнению поклонников, Жасмин даже затмила зарубежную звезду
своей красотой. "Какие красивые девушки", "Вы – шикарная и
очаровательная!", "Это Пэрис Хилтон с шикарной Жасмин", -
комментирую фото подписчики.
Нашлись, конечно, и злопыхатели. Надо отметить, что Пэрис на
фотографии действительно выглядит усталой. Некоторые комментаторы предположили,
что посчитали, что Жасмин специально выбрала такой момент, чтобы выглядеть
более выигрышно.
Каннский кинофестиваль ежегодно привлекает внимание мировых
и отечественных звезд. Большинство знаменитостей готовятся заранее к этому
событию и каждый день появляются на красной дорожке в новых нарядах. Жасмин на
благотворительном вечере блистала в в фиолетовом вечернем платье в пол, пишет .
Издание напоминает, что в 40 лет певица продолжает выглядеть очень молодо. Недавно звезда опубликовала снимок, на котором позирует без макияжа. Поклонники не сразу смогли узнать Жасмин в юной девушке на фотографии.