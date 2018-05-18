Селфи певицы Жасмин в обнимку с полуголой Пэрис Хилтон произвело фурор в соцсетях. Пользователи решили, что шикарна на этом снимке именно российская артистка, а вовсе не светская львица из США.

Селфи певицы Жасмин в обнимку с полуголой Пэрис Хилтонпроизвело фурор в соцсетях. Пользователи решили, что "шикарна" наэтом снимке именно российская артистка, а вовсе не светская львица из США.Обе звезды на снимке предстали в вечерних платьях. Вниманиепривлек полуголый наряд зарубежной светской львицы – ее грудь прикрыта лишьцветами и стразами. "С шикарной Пэрис Хитлон", – подписала фотоЖасмин.Популярная российская певица прибыла в Канны, чтобы посетитьодин из самых крупных благотворительных вечеров в мире. Фонд amfAR напротяжении 25 лет проводит гала-ужин с участием звезд, который направлен насбор средств для поддержки людей, больных СПИДом.По мнению поклонников, Жасмин даже затмила зарубежную звездусвоей красотой. "Какие красивые девушки", "Вы – шикарная иочаровательная!", "Это Пэрис Хилтон с шикарной Жасмин", -комментирую фото подписчики.Нашлись, конечно, и злопыхатели. Надо отметить, что Пэрис нафотографии действительно выглядит усталой. Некоторые комментаторы предположили,что посчитали, что Жасмин специально выбрала такой момент, чтобы выглядетьболее выигрышно.Каннский кинофестиваль ежегодно привлекает внимание мировыхи отечественных звезд. Большинство знаменитостей готовятся заранее к этомусобытию и каждый день появляются на красной дорожке в новых нарядах. Жасмин наблаготворительном вечере блистала в в фиолетовом вечернем платье в пол, пишет .Издание напоминает, что в 40 лет певица продолжает выглядеть очень молодо. Недавно звезда опубликовала снимок, на котором позирует без макияжа. Поклонники не сразу смогли узнать Жасмин в юной девушке на фотографии.