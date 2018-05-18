Телеведущая Ксения Собчак из-за постоянных перелетов мучается от синдрома смены часовых поясов – джетлага. Скандальная блондинка выбрала экстравагантную терапию для избавления от недуга.

Телеведущая Ксения Собчак из-за постоянных перелетов мучаетсяот синдрома смены часовых поясов – джетлага. Скандальная блондинка выбрала экстравагантнуютерапию для избавления от недуга.Собчак опубликовала в микроблоге фото, на которомзапечатлена лежащей на траве в месте, напоминающем общественный парк.Ксения распласталась по земле и развела руки в стороны.Под снимком она написала: "Наташа Водянова как-то дала мнечудесный совет : чтобы побороть джетлэг надо встать босыми ногами на землю,натраву, и "заземлиться". Я максималист ,и поэтому решила лечь,так как джетлэг уменя перманентый😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Особо наблюдательные поклонники заметили, что на Ксениинет бюстгальтера. Фанаты похвалили телеведущую за подтянутость инатуральность форм."Ксения, вы прекрасны!Настоящая, не силиконовая, с хорошим образованием, умница красавица!!!!", "Ксения молодец. Любит себя какая есть. В отличии отсвоих подружек, не вставляет в себя силикон и прочую хрень. Хороший пример дляженщин, которые уверены, что сделают себе грудь и все засияет . Мозг то невставить и не накочать", – отметили восторженные поклонники.Многие решили поделиться с Собчак своими знаниями о джетлаге.Некоторые советы оказались очень забавными. "Босыминогами! Народная мудрость", "А на огород !! Слабо !! И ноги и руки , сплошноезаземление !!!:)))", "Только не на городскую траву и землю . От машинвсе загружено . Надо в поле в лес", "Для полного заземления ладони на землюложить надо..", "А еще можно дерево обнять. Главное выбрать подходящее,для снятия негатива. Совет бесплатный", "Наталья сказала Босыми, Ксения! Ввашем случае надо было голой заземляться... "Ну и прально! Можно ещёголым пузиком 😁" "Надо было лицом вниз, такэффективнее", – написали пользователи соцсети.