Телеведущая Ксения Собчак из-за постоянных перелетов мучается
от синдрома смены часовых поясов – джетлага. Скандальная блондинка выбрала экстравагантную
терапию для избавления от недуга.
Телеведущая Ксения Собчак из-за постоянных перелетов мучается
от синдрома смены часовых поясов – джетлага. Скандальная блондинка выбрала экстравагантную
терапию для избавления от недуга.
Собчак опубликовала в микроблоге фото, на котором
запечатлена лежащей на траве в месте, напоминающем общественный парк.
Ксения распласталась по земле и развела руки в стороны.
Под снимком она написала: "Наташа Водянова как-то дала мне
чудесный совет : чтобы побороть джетлэг надо встать босыми ногами на землю,на
траву, и "заземлиться". Я максималист ,и поэтому решила лечь,так как джетлэг у
меня перманентый😂
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Особо наблюдательные поклонники заметили, что на Ксении
нет бюстгальтера. Фанаты похвалили телеведущую за подтянутость и
натуральность форм.
"Ксения, вы прекрасны!
Настоящая, не силиконовая, с хорошим образованием, умница красавица!!!!", "Ксения молодец. Любит себя какая есть. В отличии от
своих подружек, не вставляет в себя силикон и прочую хрень. Хороший пример для
женщин, которые уверены, что сделают себе грудь и все засияет . Мозг то не
вставить и не накочать", – отметили восторженные поклонники.
Многие решили поделиться с Собчак своими знаниями о джетлаге.
Некоторые советы оказались очень забавными. "Босыми
ногами! Народная мудрость", "А на огород !! Слабо !! И ноги и руки , сплошное
заземление !!!:)))", "Только не на городскую траву и землю . От машин
все загружено . Надо в поле в лес", "Для полного заземления ладони на землю
ложить надо..", "А еще можно дерево обнять. Главное выбрать подходящее,
для снятия негатива. Совет бесплатный", "Наталья сказала Босыми, Ксения! В
вашем случае надо было голой заземляться... "Ну и прально! Можно ещё
голым пузиком 😁" "Надо было лицом вниз, так
эффективнее", – написали пользователи соцсети.