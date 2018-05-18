Когда-то наши родители, бабушки и дедушки с ужасом думали о визите к стоматологу – ведь они-то лечились без обезболивающего укола. Мы уже привыкли к тому, что в стоматологиях нам предложат и укол, и широкий выбор анестезирующих препаратов. Но наука и практика не стоят на месте, и теперь врач вполне может предложить вам такую услугу как седация в стоматологии. Что же это такое и как оно работает?

Когда-то наши родители,бабушки и дедушки с ужасом думали о визите к стоматологу – ведь они-то лечилисьбез обезболивающего укола. Мы уже привыкли к тому, что в стоматологиях нампредложат и укол, и широкий выбор анестезирующих препаратов. Но наука ипрактика не стоят на месте, и теперь врач вполне может предложить вам такуюуслугу как седация в стоматологии. Что же это такое и как оно работает?Что такое седация ичем отличается от наркоза?Наркозили общее обезболивание – это состояние, при котором сознание человека временновыключено, а болевая чувствительность временно подавлена. Данный эффектвозникает за счет угнетения центральной нервной системы с помощью препаратов,которые тормозят межнейронную передачу возбуждения в этой системе. Главная цельнаркоза – избавление пациента от болезненных ощущений во время медицинскоговмешательства. Без наркоза было бы невозможно проведение хирургическихопераций, в том числе и тех, от которых зависит сохранение жизни пациента.Седация же – это состояниеполусна, при котором пациент по-прежнему сохраняет возможность общаться сврачом, выполнять его просьбы, но при этом эмоциональные переживания по поводупроисходящего отсутствуют, потому пациент гораздо легче переносит любыеманипуляции врача, даже те, которые в обычном состоянии вызывают у него страх,стресс и даже панику. Однако при седации все равно необходима анестезия, т.к.болевые ощущения не подавляются.Седация в стоматологииНа первый взгляд такуюметодику можно применять разве что при удалении зубов, но на самом деле этодалеко не так. Седация используется стоматологами и при лечении кариеса, вовремя проведения имплантации, удаления кист. Эта методика позволяет избавитьчеловека от панического страха перед болью, значительно снизить уровень стрессаво время лечения, упростить с психологической точки зрения прохождениенеприятных или пугающих процедур. Некоторые пациенты, которые страдалидентофобией (панической боязнью зубных врачей и лечения зубов), отмечали, чтопосле лечения под седацией их страх стал заметно слабее.В наиболее продвинутыхклиниках используется особый роботизированный комплекс для погружения пациентав состояние седации. Оно контролируется с помощью электронных средств, и дажедозировка препаратов происходит автоматизировано: робот дозирует вводимоелекарство, созданное на основе гипотензивных и седативных средств. Данный методпозволяет также снизить болевую чувствительность, и тем самым, если непредполагается сложного и длительного врачебного вмешательства, снизитьиспользование обезболивающих препаратов.Проведение и видыседацииПациенту за 5-10 минут доначала лечения вводят очень малые дозы тех же препаратов, которые применяютсядля общей анестезии. Однако их воздействие – в десятки раз слабее. Врач ипациент могут общаться, а человек сохраняет сознание. Для взрослых применяетсяинъекционный метод, т.е. укол, для детей – ингаляционный. Этот вид седации называетсяповерхностным – пациент расслаблен и не испытывает страха, но все функцииорганизма полностью сохраняются, как и контроль пациента над своим телом. Поокончании действия препаратов пациент некоторое время (15-30 минут) находитсяпод присмотром врачей, а затем отправляется домой.Глубокая седация похожа нанаркоз – сознание "спит", и человек ничего не чувствует, не может общаться сврачом и не сохраняет никаких воспоминаний о проводимых процедурах. Такаяседация должна проводиться строго под контролем опытного анестезиолога, вотделении, которое оснащено всем необходимым для оказания неотложной помощипациенту (например, при резком падении давления). Перед глубокой седациейпациент сдает анализы, за 3-4 часа до процедуры отказывается от пищи, а после завершениявсех врачебных работ остается под наблюдением врачей еще на сутки.Седация для детейОна проводится с той жецелью, что и для взрослых: успокоение маленького пациента и избавление отстраха. Ребенок вдыхает закись азота через маску, которая надевается на нос.Под действием препаратов он находится в эйфорическом состоянии, но можетобщаться с врачом и выполнять его просьбы.В результате врач проводитвсе процедуры быстро и эффективно, а в памяти ребенка не остается никакихтравмирующих воспоминаний, что в итоге благотворно сказывается на состоянииздоровья. Ребенок не боится лечить зубы и не испытывает страха перед врачами, итем более его не преследует во взрослом возрасте дентофобия.Плюсы седации пристоматологическом леченииПервое – препараты дляседации всегда подбираются индивидуально и только после тщательногообследования пациента.Второе – отсутствие у неготревоги и нервных переживаний помогает улучшить качество работы врача, повыситьскорость проведения процедур, т.к. стоматологу не нужно отвлекаться иуспокаивать пациента или же вовсе откладывать лечение из-за приступа паники(который может сопровождаться скачками давления, пульса, даже обмороками).Третье – седация влияет наорганизм человека очень аккуратно. Такой бережный подход – ключ к снижениючисла противопоказаний, что особенно важно, когда речь идет о пациентах ввозрасте, старше 60 лет, у которых диагностированы такие болезни какгипертония, ишемия сердца, стенокардия. Все они ограничивают применение наркозаво время врачебных манипуляций.Про нам рассказали эксперты Центра приватной стоматологии "Доктор Левин".