Когда-то наши родители,
бабушки и дедушки с ужасом думали о визите к стоматологу – ведь они-то лечились
без обезболивающего укола. Мы уже привыкли к тому, что в стоматологиях нам
предложат и укол, и широкий выбор анестезирующих препаратов. Но наука и
практика не стоят на месте, и теперь врач вполне может предложить вам такую
услугу как седация в стоматологии. Что же это такое и как оно работает?
Когда-то наши родители,
бабушки и дедушки с ужасом думали о визите к стоматологу – ведь они-то лечились
без обезболивающего укола. Мы уже привыкли к тому, что в стоматологиях нам
предложат и укол, и широкий выбор анестезирующих препаратов. Но наука и
практика не стоят на месте, и теперь врач вполне может предложить вам такую
услугу как седация в стоматологии. Что же это такое и как оно работает?
Что такое седация и
чем отличается от наркоза?
Наркоз
или общее обезболивание – это состояние, при котором сознание человека временно
выключено, а болевая чувствительность временно подавлена. Данный эффект
возникает за счет угнетения центральной нервной системы с помощью препаратов,
которые тормозят межнейронную передачу возбуждения в этой системе. Главная цель
наркоза – избавление пациента от болезненных ощущений во время медицинского
вмешательства. Без наркоза было бы невозможно проведение хирургических
операций, в том числе и тех, от которых зависит сохранение жизни пациента.
Седация же – это состояние
полусна, при котором пациент по-прежнему сохраняет возможность общаться с
врачом, выполнять его просьбы, но при этом эмоциональные переживания по поводу
происходящего отсутствуют, потому пациент гораздо легче переносит любые
манипуляции врача, даже те, которые в обычном состоянии вызывают у него страх,
стресс и даже панику. Однако при седации все равно необходима анестезия, т.к.
болевые ощущения не подавляются.
Седация в стоматологии
На первый взгляд такую
методику можно применять разве что при удалении зубов, но на самом деле это
далеко не так. Седация используется стоматологами и при лечении кариеса, во
время проведения имплантации, удаления кист. Эта методика позволяет избавить
человека от панического страха перед болью, значительно снизить уровень стресса
во время лечения, упростить с психологической точки зрения прохождение
неприятных или пугающих процедур. Некоторые пациенты, которые страдали
дентофобией (панической боязнью зубных врачей и лечения зубов), отмечали, что
после лечения под седацией их страх стал заметно слабее.
В наиболее продвинутых
клиниках используется особый роботизированный комплекс для погружения пациента
в состояние седации. Оно контролируется с помощью электронных средств, и даже
дозировка препаратов происходит автоматизировано: робот дозирует вводимое
лекарство, созданное на основе гипотензивных и седативных средств. Данный метод
позволяет также снизить болевую чувствительность, и тем самым, если не
предполагается сложного и длительного врачебного вмешательства, снизить
использование обезболивающих препаратов.
Проведение и виды
седации
Пациенту за 5-10 минут до
начала лечения вводят очень малые дозы тех же препаратов, которые применяются
для общей анестезии. Однако их воздействие – в десятки раз слабее. Врач и
пациент могут общаться, а человек сохраняет сознание. Для взрослых применяется
инъекционный метод, т.е. укол, для детей – ингаляционный. Этот вид седации называется
поверхностным – пациент расслаблен и не испытывает страха, но все функции
организма полностью сохраняются, как и контроль пациента над своим телом. По
окончании действия препаратов пациент некоторое время (15-30 минут) находится
под присмотром врачей, а затем отправляется домой.
Глубокая седация похожа на
наркоз – сознание "спит", и человек ничего не чувствует, не может общаться с
врачом и не сохраняет никаких воспоминаний о проводимых процедурах. Такая
седация должна проводиться строго под контролем опытного анестезиолога, в
отделении, которое оснащено всем необходимым для оказания неотложной помощи
пациенту (например, при резком падении давления). Перед глубокой седацией
пациент сдает анализы, за 3-4 часа до процедуры отказывается от пищи, а после завершения
всех врачебных работ остается под наблюдением врачей еще на сутки.
Седация для детей
Она проводится с той же
целью, что и для взрослых: успокоение маленького пациента и избавление от
страха. Ребенок вдыхает закись азота через маску, которая надевается на нос.
Под действием препаратов он находится в эйфорическом состоянии, но может
общаться с врачом и выполнять его просьбы.
В результате врач проводит
все процедуры быстро и эффективно, а в памяти ребенка не остается никаких
травмирующих воспоминаний, что в итоге благотворно сказывается на состоянии
здоровья. Ребенок не боится лечить зубы и не испытывает страха перед врачами, и
тем более его не преследует во взрослом возрасте дентофобия.
Плюсы седации при
стоматологическом лечении
Первое – препараты для
седации всегда подбираются индивидуально и только после тщательного
обследования пациента.
Второе – отсутствие у него
тревоги и нервных переживаний помогает улучшить качество работы врача, повысить
скорость проведения процедур, т.к. стоматологу не нужно отвлекаться и
успокаивать пациента или же вовсе откладывать лечение из-за приступа паники
(который может сопровождаться скачками давления, пульса, даже обмороками).
Третье – седация влияет на
организм человека очень аккуратно. Такой бережный подход – ключ к снижению
числа противопоказаний, что особенно важно, когда речь идет о пациентах в
возрасте, старше 60 лет, у которых диагностированы такие болезни как
гипертония, ишемия сердца, стенокардия. Все они ограничивают применение наркоза
во время врачебных манипуляций.
Про нам рассказали эксперты Центра приватной стоматологии "Доктор Левин".