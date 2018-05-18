С момента запуска сервиса почти 150 тысяч абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбралиэлектронные счета. В Центральном Федеральном округеэта цифра достигла 2,6 миллионов ..

С момента запуска сервиса почти 150 тысяч абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбралиэлектронные счета. В Центральном Федеральном округеэта цифра достигла 2,6 миллионов абонентов. Компания внедриласервис информирования о начислениях и платежахза услуги связи в апреле 2013 года.Ирина Акулова, директор департамента клиентского опыта МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Более сорока процентов клиентов«Ростелекома» в Центральной России отказались от бумажных квитанций в пользу электронных счетов. Это логично, ведь в нашу повседневную жизнь входит все больше онлайн-сервисов: запись к врачу, покупки, оплата коммунальных услуг и многое другое. Электронный счёт – это удобнаяопция, которая позволяет оперативно получать данные о счете и забыть о необходимости хранения бумажных квитанций. Электронный счёт всегда приходит вовремя и доступен в Едином личном кабинете. А благодаря сервису «Автопополнение» наши клиенты могут не беспокоиться за своевременность оплаты счетов.Подключить и настроить услугу может каждый абонентсамостоятельно в Едином личном кабинете или с помощью наших сотрудников».Подробнее о сервисе «Автопополнение» можно узнать на сайте www.rt.ru/service/how_to_pay/autopay, в Едином личном кабинетеwww.lk.rt.ruили по бесплатному номеру телефона 8-800-450-0-150.