С момента запуска сервиса почти 150 тысяч абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбрали электронные счета. В Центральном Федеральном округе эта цифра достигла 2,6 миллионов абонентов. Компания внедрила сервис информирования о начислениях и платежах за услуги связи в апреле 2013 года.

С момента запуска сервиса почти 150 тысяч абонентов Ростелекома во Владимирской области выбрали электронные счета. В Центральном Федеральном округе эта цифра достигла 2,6 миллионов абонентов. Компания внедрила сервис информирования о начислениях и платежах за услуги связи в апреле 2013 года.Ирина Акулова, директор департамента клиентского опыта МРФ Центр ПАО Ростелеком: Более сорока процентов клиентов Ростелекома в Центральной России отказались от бумажных квитанций в пользу электронных счетов. Это логично, ведь в нашу повседневную жизнь входит все больше онлайн-сервисов: запись к врачу, покупки, оплата коммунальных услуг и многое другое. Электронный счёт – это удобная опция, которая позволяет оперативно получать данные о счете и забыть о необходимости хранения бумажных квитанций. Электронный счёт всегда приходит вовремя и доступен в Едином личном кабинете. А благодаря сервису Автопополнение наши клиенты могут не беспокоиться за своевременность оплаты счетов. Подключить и настроить услугу может каждый абонент самостоятельно в Едином личном кабинете или с помощью наших сотрудников.Подробнее о сервисе Автопополнение можно узнать на сайте , в Едином личном кабинете или по бесплатному номеру телефона 8-800-450-0-150.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.