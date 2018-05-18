Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о введении новых персональных санкций против нашей страны. Такое решение Совбеза было принято еще 2 мая, но одобрено только сейчас.

Президент Украины ПетрПорошенко подписал распоряжение о введении новых персональных санкций против нашейстраны. Такое решение Совбеза было принято еще 2 мая, но одобрено толькосейчас.Указ об ограничительных мерах вступает в силу со дня егоопубликования. При этом новые санкции применены к физическим и юридическимлицам.Совет национальнойбезопасности Украины (СНБО) поручил Министерству иностранных дел страныпроинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств овведении санкций, а также поставить перед ними вопрос о применении аналогичных мер,передает "Интерфакс-Украина".Таким подлымобразом, подбивая на санкции другие страны, Петр Порошенко мстит России за Крым,который считает "незаконно оккупированным". Украинский лидер этого даже нескрывает. "Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины,Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года илибессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российскойагрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования воккупированном Крыму в рамках выборов президента России…", – сообщили в пресс-службе СНБО Украины по итогам заседания.Такжев ведомстве добавили, что были продлены действие санкций, примененных впредыдущие годы. Какие-либо имена, названия или количество лиц, в отношениикоторых было принято решение ввести санкции, не указываются.Материал дополняется