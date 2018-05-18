В спортивном празднике, организованном полицейскими в Центральном парке города Владимира, приняли участие около 130 школьников и студентов.

18 мая в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира сотрудники регионального Управления МВД провели спортивный праздник в рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». К участию в мероприятии присоединился и Общественный совет при УМВД России по Владимирской области.Акция МВД России, пропагандирующая здоровый образ жизни и направленная на популяризацию спорта, уже давно стала традиционной. В этом году во Владимире она собрала около 130 ребят. Также участниками «Зарядки со стражем порядка» стали студенты Владимирского государственного университета и жители города, которые в этот день отдыхали в парке.Праздник начался с показательных выступлений полицейских-спортсменов, мастеров спорта по дзюдо и самбо, призеров Чемпионатов МВД и Европы Максима Кузьмина, Константина Ратько, Никиты Онегова. Приемы самообороны без оружия, которые продемонстрировали полицейские, публика встречала с восторгом.Отличную физическую подготовку, способность быстро ориентироваться и принимать верное решение в ситуации нападения продемонстрировали бойцы спецподразделения «Гром». Их выступление ребята также отметили аплодисментами.После показательных выступлений полицейские-спортсмены пригласили всех участников на разминку. Под аккомпанемент оркестра регионального УМВД и под контролем спортсменов мальчишки и девчонки выполнили классический комплекс упражнений, позволяющий подготовиться к физическим нагрузкам и минимизировать риск получения травмы.Кульминацией праздника стал спортивный мастер-класс. Ребята с нетерпением ждали своей очереди, чтобы получить небольшой урок у мастеров и сразиться с полицейскими на татами. Оказалось, приемы, продемонстрированные профессиональными спортсменами, повторить не так просто. Полицейские же поддержали ребят, пояснив, что регулярные тренировки обязательно приведут к успеху.«Зарядка со стражем порядка», проведенная на свежем воздухе, подарила участникам заряд бодрости и отличного настроения! Многие из присутствующих изъявили желание обязательно вновь встретиться на мероприятии в следующем году.