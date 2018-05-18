Мусорный вопрос будут решать с помощью регионального оператора. С 1 января 2019 года в каждом регионе нашей страны должна заработать отдельная структура, которая будет заниматься твёрдыми коммунальными отходами. У нас за дело возьмётся компания «Владэкотехпром». Она подконтрольна Белому дому. Какие изменения в связи с этим ждут население? Узнал Алексей Дудин.

Мусорный вопрос будут решать с помощью регионального оператора. С 1 января 2019 года в каждом регионе нашей страны должна заработать отдельная структура, которая будет заниматься твёрдыми коммунальными отходами. У нас за дело возьмётся компания Владэкотехпром. Она подконтрольна Белому дому. Какие изменения в связи с этим ждут население? Узнал Алексей Дудин.Согласно территориальной схеме мусорная карта региона разделена на три зоны. По новым правилам игры на каждой будет свой генеральный перевозчик. С него и спрос, хотя привлекать более мелкие компании, которые занимаются вывозом мусора, ему не запрещено. В квитанциях у жителей многоквартирных домов появится новая строчка Вывоз твёрдых коммунальных отходов. В платёжки эта сумма закладывалась и раньше, однако она расплывалась по нескольким пунктам, теперь же станет прозрачной, говорит руководитель регионального оператора. По всей вероятности, большинство жителей области платить за вывоз мусора станут больше.Сергей Семихатов, руководитель регионального оператора по обращению с ТКО: "Какой будет тариф? Скажу так. Документы подадим до 1 июля В течении месяца до 1 августа департамент цен и тарифов утвердит нам тариф, который станет для нас законным. У нас разброс цен по области, плата потребителей, от 45 до 145 рублей с человека, здесь будет единый тариф регионального оператора. Услуга по мусору она перейдёт из жилищной в коммунальную, она станет обязательной для всехСегодня 90 процентов мусора специализированные машины везут на полигоны. Задача регионального оператора регулировать отрасль, а также переправить часть отходов на сортировку. Пока во Владимире находится единственная в области сортировочная станция. К 2026 году в регионе планируют открыть ещё 6. Но не факт. Хотя бизнесу данная сфера очень даже интересна, и с инвесторами проблем возникнуть не должно, говорит Сергей Семихатов.Сергей Семихатов, руководитель регионального оператора по обращению с ТКО: "Да, хотим построить, имеются средства, есть желание. Есть желание области? Конечно. Что для этого надо? Земля. Привет, ребята. Наверное, надо начинать решать сначала земельный вопрос".А ещё этот вопрос надо согласовать с жителями. А это - одна из основных сложностей. У населения и сегодня к власти не мало вопросов. К слову те, чьи дома располагаются рядом с мусорными полигонами, в очередной раз обращают внимание чиновников на проблему утилизации отходов. Так на Марьинском полигоне не соблюдается технология сбора и хранения мусора. Об этом говорят люди, подтвердил это и сам Сергей Семихатов.А в Александрове на свалку закрытую по решению суда продолжают вести ТБО. Причём тоннами, более 80-ти единиц спецтехники в день. Руководитель новой структуры дал понять: у него нет полномочий контролировать и штрафовать директоров полигонов. Карательные меры за подобные нарушения могут применять Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Единственное, чем может помочь региональный мусорный оператор, это ограничить ввоз на территорию области отходов из соседних регионов.Константин Сулимко, главный инженер регионального оператора по обращению с ТКО: "Когда будет работать региональный оператор все транспортировщики, неважно Москва, Владимир, Нижний Новгород и так далее они будут заключать договора со своими региональными операторами. И они будут вести мусор только по договорам, как у них прописано. На территорию нашего субъекта попасть мусор из других регионов не сможет без отсутствия соответствующего соглашения между регионами".А ещё региональный оператор должен следить за несанкционированными свалками. И если местные власти не в состоянии их ликвидировать, то убирать будет вновь созданная структура, а потом муниципалитету выставят счёт за работы. Скорее всего региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами заработает во Владимирской области осенью, тогда и появится новая строка в квитанциях.