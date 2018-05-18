Пользователи выложили фотографии в социальные сети

Пользователи выложили фотографии в социальные сетиВ центре Костромы - на улице Советской - из-за потопа воды парализовало движение.Небольшое озеро образовалось после дождя вечером в пятницу, 18 мая, в районе площади Конституции. Пользователи выложили фотографии с мест потопа в социальные сети. Участок не могли проехать даже троллейбусы. Больше часа транспорт не мог продвинуться ни в одну, ни в другую сторону.На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Еще один проблемный участок в городе - улица Сутырина.