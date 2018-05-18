Поражение от канадцев в четвертьфинале Чемпионата мира, судя по всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они даже забыли в отеле вещи.

Поражение от канадцев в четвертьфинале Чемпионата мира, судяпо всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они дажезабыли в отеле вещи.Автобус с хоккеистами сборной России пришлось догонятьполицейским из сопровождения. Оказалось, что кто-то из игроков оставил в отелесвою сумку. Багаж благополучно доставлен хозяину – но ценой нервов датскихстражей порядка.Эксперты считают, что российская сборная недооцениласоперника в 1/4 финала ЧМ. Однако у главного тренера команды Ильи Воробьевасвоя точка зрения. Он заявляет, что не желает оправдываться за поражение – и, вто же время, утверждает, что российский хоккей сегодня "пожинает плоды90-х"."Главное – начать развивать игроков. Чтобы их былобольше. Поймите, что мы сейчас пожинаем плоды 1990-х. Когда страна быларазвалена. И всем было не до хоккея. Игроки есть, но их количество небольшое",– заявил специалист в интервью изданию "Спорт-Экспресс".А вот известный хоккейный эксперт Александр Кожевников уверен,что провал отечественной команды – тревожный звонок для Федерации хоккея. Поего мнению, пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов."Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ.Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ – люди, которые играют втретьих-четвертых звеньях в своих клубах – какие могут быть выводы?" –сказал он.Сборную России накануне, как это часто с ней случается,подвели неоправданные удаления. Особенно обидным был штраф Кирилла Капризова вовертайме, при счете 4:4. Канадцы успешно разыграли большинство – и в итогевышли в полуфинал. В 1/2 финала шведы встретится с командой США, которая ранее сосчетом 3:2 победила команду Чехии. А канадцы сыграют со швейцарцами, которые сенсационно отправилидомой сборную Финляндии.