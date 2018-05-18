Поражение от канадцев в четвертьфинале Чемпионата мира, судя
по всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они даже
забыли в отеле вещи.
Поражение от канадцев в четвертьфинале Чемпионата мира, судя
по всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они даже
забыли в отеле вещи.
Автобус с хоккеистами сборной России пришлось догонять
полицейским из сопровождения. Оказалось, что кто-то из игроков оставил в отеле
свою сумку. Багаж благополучно доставлен хозяину – но ценой нервов датских
стражей порядка.
Эксперты считают, что российская сборная недооценила
соперника в 1/4 финала ЧМ. Однако у главного тренера команды Ильи Воробьева
своя точка зрения. Он заявляет, что не желает оправдываться за поражение – и, в
то же время, утверждает, что российский хоккей сегодня "пожинает плоды
90-х".
"Главное – начать развивать игроков. Чтобы их было
больше. Поймите, что мы сейчас пожинаем плоды 1990-х. Когда страна была
развалена. И всем было не до хоккея. Игроки есть, но их количество небольшое",
– заявил специалист в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
А вот известный хоккейный эксперт Александр Кожевников уверен,
что провал отечественной команды – тревожный звонок для Федерации хоккея. По
его мнению, пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов.
"Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ.
Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ – люди, которые играют в
третьих-четвертых звеньях в своих клубах – какие могут быть выводы?" –
сказал он.
Сборную России накануне, как это часто с ней случается,
подвели неоправданные удаления. Особенно обидным был штраф Кирилла Капризова в
овертайме, при счете 4:4. Канадцы успешно разыграли большинство – и в итоге
вышли в полуфинал. В 1/2 финала шведы встретится с командой США, которая ранее со
счетом 3:2 победила команду Чехии. А канадцы сыграют со швейцарцами, которые сенсационно отправили
домой сборную Финляндии.