Слетел с обрыва. Следком проводит доследственную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в парке Пушкина. Предварительно, 8-летний мальчик катался на велосипеде с семьёй в парке. Он проезжал участок от смотровой площадки до Успенского собора по узкой дорожке, рядом с крутым обрывом без ограждения. Мальчик не справился с управлением, сорвался вниз и влетел в дерево.

Слетел с обрыва. Следком проводит доследственную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в парке Пушкина. Предварительно, 8-летний мальчик катался на велосипеде с семьёй в парке. Он проезжал участок от смотровой площадки до Успенского собора по узкой дорожке, рядом с крутым обрывом без ограждения. Мальчик не справился с управлением, сорвался вниз и влетел в дерево. После такого падения ребёнок получил черепно-мозговую травму и перелом руки. После проверки всех обстоятельств инцидента в ближайшее время следком примет процессуальное решение.