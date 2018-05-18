Будущая супруга принца Гарри Меган Маркл решила одну из
главных свадебных проблем. Актриса определила счастливчика, который займет
почетное место ее отца на торжественной церемонии бракосочетания.
Будущая супруга принца Гарри Меган Маркл решила одну из
главных свадебных проблем. Актриса определила счастливчика, который займет
почетное место ее отца на торжественной церемонии бракосочетания.
В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилось
следующее сообщение "Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское Величество
Принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в часовне святого Георгия в день ее
свадьбы. Принц Уэльский с радостью дал согласие".
Для пользователей Сети не стало неожиданностью. Ранее
поклонники звездной пары даже создавали петицию на имя Чарльза с просьбой взять
инициативу в свои руки. Также фанаты рассматривали идею о том, что Меган пойдет
к алтарю в компании своей матери Меган Дория или принцем Уильямом.
Добавим, что ранее сообщалось о том, что родной отец Маркл
Томас не сможет присутствовать на королевском торжестве. Об этом заявила сама Меган.
"К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда
заботилась о нем, надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо в
связи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написал
слова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашего
особенного дня и хотим его разделить со всеми вами", – сообщила невеста принца.
Недавно Томас Маркл перенес сердечный приступ, после чего
ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины
предшествовал разгоревшийся в прессе скандал. Журналисты выяснили, что Томас, в
сговоре с известным фотографом, сделал несколько постановочных снимков.
Известно, что папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой
фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре
Саманте, в чем последняя лично призналась во время интервью на телевидении.