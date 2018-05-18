Будущая супруга принца Гарри Меган Маркл решила одну из главных свадебных проблем. Актриса определила счастливчика, который займет почетное место ее отца на торжественной церемонии бракосочетания.

Будущая супруга принца Гарри Меган Маркл решила одну изглавных свадебных проблем. Актриса определила счастливчика, который займетпочетное место ее отца на торжественной церемонии бракосочетания.В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилосьследующее сообщение "Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское ВеличествоПринца Уэльского сопровождать ее к алтарю в часовне святого Георгия в день еесвадьбы. Принц Уэльский с радостью дал согласие".Для пользователей Сети не стало неожиданностью. Ранеепоклонники звездной пары даже создавали петицию на имя Чарльза с просьбой взятьинициативу в свои руки. Также фанаты рассматривали идею о том, что Меган пойдетк алтарю в компании своей матери Меган Дория или принцем Уильямом.Добавим, что ранее сообщалось о том, что родной отец МарклТомас не сможет присутствовать на королевском торжестве. Об этом заявила сама Меган."К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегдазаботилась о нем, надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо всвязи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написалслова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашегоособенного дня и хотим его разделить со всеми вами", – сообщила невеста принца.Недавно Томас Маркл перенес сердечный приступ, после чегоему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчиныпредшествовал разгоревшийся в прессе скандал. Журналисты выяснили, что Томас, всговоре с известным фотографом, сделал несколько постановочных снимков.Известно, что папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивойфотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестреСаманте, в чем последняя лично призналась во время интервью на телевидении.