Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что
ужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российской
экономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.
Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что
ужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российской
экономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.
Это станет возможным, если ряд российских компаний окажется в черном списке. Morgan Stanley стал третьим банком на этой неделе,
выступившим с негативным сценарием развития экономики России в результате
ужесточения американских санкций.
В свою
очередь глава Института проблем глобализации
Михаил Делягин столь пессимистичный прогноз опроверг. "Ситуация не
совсем та, о которой они рассказывают. Я напоминаю: по данным
официальной статистики, в которую верят официальные западные экономисты, у нас
в первом квартале 2018 года экономический рост – 1,3%. Не спад на 0,5%, а рост
на 1,3%. Я критически отношусь к этой статистике, но экономисты Morgan Stanley
в нее верят свято", – цитирует эксперта
Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить новые санкции из-за предполагаемых
нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) со
стороны Москвы. Ранее были введены ограничительные меры против
российских бизнесменов.
Договор о РСМД был
подписан в декабре 1987 года. Под сокращение попал целый класс ракетного
вооружения с дальностью поражения от 500 до 5,5 тысячи километров.