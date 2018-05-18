Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что ужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российской экономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.

Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, чтоужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российскойэкономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.Такойпрогноз дают экономисты, если ряд российских компаний будет внесен всанкционный список. Morgan Stanley стал уже третьим банком на этой неделю,выступившим с негативным сценарием развития экономики России в результатеужесточения американских санкций.В своюочередь глава Института проблем глобализацииМихаил Делягин столь пессимистичный прогноз опровергает. "Ситуация несовсем та, о которой они рассказывают… Я напоминаю, что по официальным даннымофициальной статистике, в которую верят официальные западные экономисты, у насв первом квартале 2018 года экономический рост – 1,3%. Не спад на 0,5%, а ростна 1,3%. Я критически отношусь к этой статистике, но экономисты Morgan Stanleyв нее верят свято", – цитирует экспертаНапомним, президент США Дональд Трамп поручил подготовить новые санкции из-за предполагаемыхнарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) состороны Москвы. Кроме того, ранее были введены ограничительные меры противроссийских бизнесменов.Договор о РСМД былподписан в декабре 1987 года. Под сокращение попал целый класс ракетноговооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной тысяч километров.