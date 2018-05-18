Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что
ужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российской
экономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.
Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что
ужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российской
экономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.
Такой
прогноз дают экономисты, если ряд российских компаний будет внесен в
санкционный список. Morgan Stanley стал уже третьим банком на этой неделю,
выступившим с негативным сценарием развития экономики России в результате
ужесточения американских санкций.
В свою
очередь глава Института проблем глобализации
Михаил Делягин столь пессимистичный прогноз опровергает. "Ситуация не
совсем та, о которой они рассказывают… Я напоминаю, что по официальным данным
официальной статистике, в которую верят официальные западные экономисты, у нас
в первом квартале 2018 года экономический рост – 1,3%. Не спад на 0,5%, а рост
на 1,3%. Я критически отношусь к этой статистике, но экономисты Morgan Stanley
в нее верят свято", – цитирует эксперта
Напомним, президент США Дональд Трамп поручил подготовить новые санкции из-за предполагаемых
нарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) со
стороны Москвы. Кроме того, ранее были введены ограничительные меры против
российских бизнесменов.
Договор о РСМД был
подписан в декабре 1987 года. Под сокращение попал целый класс ракетного
вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной тысяч километров.