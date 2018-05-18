УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ляхова Сергея Семеновича, 22.01.1966 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ляхова Сергея Семеновича, 22.01.1966 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 2015 года.Приметы: на вид 50 лет, рост около 172 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, светло-русые, глаза темные.Особых примет нет, одежда не установленаПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93